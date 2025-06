Soukup nemá dost! Po nakládačce od Valáška chce odvetu

26. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Podnikatel tvrdí, že prohrál nešťastnou shodou náhod a hodlá to dokázat v dalším zápase.

Jaromír Soukup si na jednu stranu vysloužil respekt, když do ringu v turnaji Clash nastoupil proti o generaci mladšímu a daleko fyzicky zdatnějšímu soupeři.

Na druhou stranu se také našlo dost komentujících, kteří si brali na paškál Soukupovy boxerské dovednosti. Podnikatel se sice držel až do třetího kola, moc reálných šancí ale neměl a nakonec padl na KO.

„Je pro mě nepochopitelný, proč člověk jeho boxerských kvalit prohraje takhle. Ty kvality by měly být evidentní, když tedy budu o sobě tvrdit, že jsem profesionální boxer, který tolikrát vyhrál, pokud to nebylo nějakými podvůdky. Pak ale proboha nejdu nikam, kde by se lidi mohli přesvědčit, že to neumím. Vždyť ten chlap absolutně nemá žádný pohyb,“ opřel se do Soukupova výkonu moderátor Petr Vojnar pro eXtra.cz.

„On tam stál a nechal se bít od o třicet let mladšího kluka, který tam v podstatě chodil, jako by byl na procházce. Prostě buší do zoufalého stařečka, kterému podle mě ani nedošlo, že prohrál. Podle mě si doteď myslí, že měl třeba jenom smůlu nebo že zrovna neměl dobrý den,“ soudil Vojnar.

A vypadá to, že nebyl až tak daleko od pravdy, protože Soukup na svém webu prohlásil, že prohrál kvůli vnějším okolnostem a chce se pobít znovu.

„Nebudu nic zastírat a vymlouvat se. Zápas se mi nepovedl z tisíce důvodů. Taky jsem neposlechl trenérku. Když v boxu něco pochytáte, tak už vám to nejde. Kdo byl otřesený, ten ví,“ psal Soukup.

„Hrozně stojím o odvetu, abych sám sobě i soupeři dokázal, že se to nepovedlo a že to příště bude lepší. Tímto pádem veřejně říkám, že o odvetu stojím. Chtěl bych to, požádal jsem o to i vedení Clashe, aby to zkusilo zorganizovat. Stojím o to hrozně. Clash je v září i v prosinci, moc bych o to stál, doufám, že se mi to splní,“ dodal.

Vypadá to tudíž, že Agátina prosba "Už se na to vykašli, máš malý dítě!" vyslyšena nebude.