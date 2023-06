Soud uložil vězení dalším členům Oath Keepers v kauze útoku na Kapitol

Tři roky odnětí svobody v pátek vyměřil soud ve Washingtonu členovi extremistické skupiny Oath Keepers (Strážci přísahy), který se 6. ledna 2021 zapojil do vpádu do sídla amerického Kongresu. David Moerschel je jedním ze členů milice odsouzených mimo jiné za pokus o svržení vlády Spojených států. Dalšímu z členů militantní skupiny Josephu Hackettovi uložil soud trest ve výši tří roků a šest měsíců, píše agentura Reuters.

Pátečními verdikty končí série jednání, při kterých federální soudce Amit Mehta oznamoval tresty pro několik bývalých členů Oath Keepers. Tato militantní skupina se po volební porážce republikánského prezidenta Donalda Trumpa v listopadu 2020 připravovala na možnost násilí a při nepokojích ze 6. ledna 2021 měla nedaleko centra Washingtonu připravené střelné zbraně, zatímco někteří přívrženci byli v Kapitolu. Zakladatel skupiny Stewart Rhodes dostal minulý týden 18 let vězení.

Rhodese a dalších pět lidí poroty ve dvou procesech uznaly vinnými i z „rozvratného spiknutí“. Toto vzácně používané obvinění znamená, že daná osoba se podle prokurátorů pokoušela svrhnout či zničit vládu Spojených států. Obžaloba požadovala v těchto případech tresty mezi deseti a 25 lety, soudce Mehta nicméně ve všech případech volí značně mírnější verdikty.

Pro Moerschela požadovala prokuratura deset let za mřížemi. Neurofyziolog z amerického státu Florida byl v davu Trumpových stoupenců, kteří vtrhli do sídla Kongresu a narušili projednávání výsledků prezidentské volby. Kromě toho také pomohl Oath Keepers v hotelu ve státě Virginie připravit arzenál pro „síly rychlé reakce“, které nakonec do nepokojů nezasáhly.

„Laskavý a starostlivý muž“

Mehta při oznamování trestu uvedl, že skutečnost, že odsouzený do washingtonské oblasti dopravil zbraně včetně pušky ve stylu AR-15, znamenala „svou vlastní míru nebezpečí“. Soudce ovšem dodal, že 45letý Moerschel se podle něj neprovinil tak vážně jako další odsouzení členové Oath Keepers, protože neměl v plánování před nepokoji vůdčí roli.

Dvaapadesátiletého Hacketta, který se živí jako chiropraktik, pak soudce popsal jako „laskavého, starostlivého muže“, jehož život „pohltila jako vír“ falešná tvrzení o podvodech při prezidentských volbách v roce 2022 a extremistická rétorika skupiny Oath Keepers. Hackett, pro kterého obžaloba žádala trest 12 let vězení, se před soudem za své jednání omluvil a vyslovil lítost nad svým členstvím ve skupině.

Mehta v pátek před soudcem uvedl, že se velmi stydí za to, jak se 6. ledna probil do sídla Kongresu a zapojil do výtržností, které si vyžádaly desítky zraněných mezi policisty a donutily zákonodárce a jejich personál schovávat se v různých koutech areálu.

Oath Keepers byla jednou z vícero extremistických organizací, jejichž členové se zapojili do násilností ve washingtonském Kapitolu. Nepokojům předcházely dva měsíce, kdy poražený Trump odmítal uznat výsledek, burcoval své přívržence výmysly o „ukradených volbách“ a v den potvrzování výsledků hlasování v Kongresu je vyzval, aby se vydali ke Kapitolu. U toho se sešly tisíce lidí, z nichž stovky vtrhly dovnitř.