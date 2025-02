Sněmovna zřejmě uzákoní pravidla provozu pro vozidla s autonomním řízením.

Dostanou se podle dnešního stanoviska hospodářského výboru do vládní silniční novely, kterou vznikne Inspekce silniční dopravy s většími pravomocemi například při kontrolách stanic technické kontroly nebo přetížených kamionů. Předloha také přidá poptávkovou přepravu do systému veřejné dopravy. O její podobě budou poslanci hlasovat patrně v březnu.

Pravidla pro autonomní vozidla stanová například to, že osoba na místě řidiče bude muset na základě výzvy zařízení převzít řízení vozidla. Policistům bude také muset poskytnout požadované údaje. Nebude smět například pít alkohol. Návrh stanoví, že po dobu řízení automatizovaného auta vozidlem se na řidiče nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti řidiče týkající se řízení vozidla, jejichž dodržení zajišťuje automatizované vozidlo.

Výhrady k pravidlům pro autonomním vozidla opět vyjádřila poslankyně opozičního ANO Zuzana Ožanová. Varovala, že jde o škody a o lidské životy. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zdůraznil, že řešení je moderní. Stanoví podle něho i odpovědnost za škodu a za přestupky, aby bylo jasné, kdy je na řidiči a kdy na technologii. Poukazoval také na to, že když hrozí kolize, systém reaguje nouzovým manévrem ještě před převzetím řízení člověkem.

Sněmovna podle stanoviska výboru patrně prodlouží podle návrhu Ivana Adamce (ODS) nyní roční platnost evidenční kontroly vozidla, která je potřebná pro změnu vlastníka nebo provozovatele, na celou dobu mezi pravidelnými technickými prohlídkami vozu. Evidenční kontrola je součástí technických prověrek, prodloužení její platnosti má snížit administrativu. Podporu ve výboru získala také úprava Stanislava Blahy (ODS), podle níž si budou moci lidé vyřídit agendy kolem řidičských průkazů přes Portál dopravy bez nutnosti navštívit úřad. Hotové doklady si budou moci vyzvednout na vybraném výdejním místě.

Společný záznam o nehodě, k níž není nutné přivolat policii, budou moci řidiči pořizovat patrně také přes webovou aplikaci České kanceláře pojistitelů. Podpořený pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara (ODS) navíc zvyšuje hranici odhadované škody, od níž je nutné oznamovat havárií policii, z nynějších 100.000 korun na 200.000 korun.

Sněmovna by podle stanoviska hospodářského výboru měla doplnit do zákona na Blahův návrh možnost rozšíření mýtného systému i na silnice nižších tříd. "Možnost zpoplatnění potřebujeme do zákona vložit, abychom mohli soutěžit budoucí mýtný systém," uvedl Kupka. Pokud by taková úprava v zákoně nebyla, zpoplatnění silnic nižších tříd by podle ministra nebylo možné dalších deset let.

Právní úprava poptávkové přepravy umožní sestavit podle poptávky konkrétních lidí v konkrétní čas například prostřednictvím aplikace speciální linky mikrobusů. Pro použitá vozidla by tak mohl stačit řidičský průkaz pro osobní vozy.

Bez stanoviska hospodářského výboru budou poslanci hlasovat o zpřísnění podmínek pro získání průkazu řidiče taxislužby, jak je navrhla Renáta Zajíčková (ODS). Míří na řidiče z nečlenských států Evropské unie. Průkaz řidiče taxi by mohl podle pozměňovacího návrhu získat pouze držitel řidičského oprávnění vydaného v Česku nebo v jiném unijním státu. Kupka úpravu podpořil stejně jako Ožanová za ANO, byť k ní podotkla, že problém nevyřeší a jde spíše o vzkaz.

Záporně se hospodářský výbor postavil ke snaze Radka Kotena z SPD zavést povinnost pravidelných technických kontrol pro vozidla registrovaná na Ukrajině. Poslanec argumentoval rovností práv a podmínek, podle ministerstva dopravy by to bylo v rozporu s českým i evropským právem. Jako jinou možnost srovnání práv navrhl Koten úplné zrušení pravidelných technických kontrol automobilů. Rovněž tento návrh u ministerstva i ve výboru narazil.