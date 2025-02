Trump dál nastiňuje představy o Gaze, USA by ji podle něj dostaly od Izraele

Americký prezident Donald Trump dnes přišel s dodatečnými podrobnostmi svého výbušného plánu na převzetí kontroly nad Pásmem Gazy.

Podle něj by k tomu nebylo zapotřebí vojenské síly, protože území obývané nyní zhruba dvěma miliony Palestinců by Spojené státy dostaly od Izraele po konci bojů. Obyvatelé, tedy Palestinci, by už tou dobou byli v nespecifikovaných místech "v regionu", uvedl šéf Bílého domu.

Vyjádření na sociální síti Truth Social navazovalo na překvapivé úterní prohlášení Trumpa, že USA převezmou kontrolu nad Gazou a budou dohlížet na její poválečnou rekonstrukci. Jeho návrh, který zazněl na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, ponechával řadu nejasností. Včetně toho, co by opravňovalo Washington zmocnit se palestinského území a co by se stalo s jeho obyvateli, kteří uvádí, že z válkou zničené oblasti odejít nechtějí a nehodlají.

"Pásmo Gazy by bylo Spojeným státům předáno Izraelem po ukončení bojů," uvedl nově Trump ve chvíli, kdy Izrael nemá nad oblastí plnou kontrolu. "Žádní vojáci ze strany Spojených států by nebyli potřeba," dodal. Bílý dům už ve středu zdůraznil, že prezident žádné nasazení amerických vojáků v oblasti neslibuje.

Pokud jde o Palestince, ti by podle amerického prezidenta při předání oblasti už byli v regionu "přesídlení v mnohem bezpečnějších a krásnějších komunitách s novými a moderními domy". Opět nespecifikoval, kam by podle něj obyvatelé Gazy mohli zamířit. Okolní arabské země jako Egypt nebo Jordánsko další palestinské uprchlíky přijímat nechtějí.

Trump se svým plánem, který přepisuje dlouhodobé postoje USA k izraelsko-palestinskému konfliktu, přichází v době, kdy v Gaze platí šestitýdenní příměří ve válce Izraele proti teroristickému hnutí Hamás. Dvě strany nyní mají jednat o druhé fázi příměří, během které by se podle původní představy Washingtonu izraelští vojáci z oblasti stáhli.