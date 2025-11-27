Sněmovna schválila roční odklad využívání e-Legislativy pro novely zákonů
27. 11. 2025 – 6:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Povinné využívání systému e-Legislativa pro vytváření a projednávání novel zákonů a zákonných opatření Senátu pravděpodobně čeká roční odklad.
Sněmovna dnes schválila zrychleně už v úvodním kole vládní novelu, podle níž bude využití systému pro tyto právní předpisy závazné od poloviny ledna 2027. Od poloviny ledna příštího roku bude použití systému povinné v případě, kdy půjde o zcela nový zákon. Předloha teď zamíří k posouzení do Senátu.
Systém e-Legislativa nebudou úřady podle novely vůbec využívat pro zákon o státním rozpočtu ani pro jeho změny. Elektronická tvorba právních předpisů zákona totiž podle vlády nebere v úvahu zvláštnosti přípravy ani projednání těchto právních předpisů, které se liší od přípravy běžných zákonů.
Vedení Sněmovny a Senátu delší dobu upozorňují na to, že elektronický nástroj pro tvorbu a projednání právních předpisů by mohl ztížit práci zákonodárců. Roční odklad pro novely a pro zákonná opatření Senátu vláda zdůvodnila dosavadní praxí, podle níž práce v systému činí uživatelům potíže. Navíc bude podle kabinetu nutné dokončit některé funkce nad rámec původního zadání a systém otestovat.
"Systém stále vykazuje řadu chyb," řekl končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zpravodaj Radek Vondráček (ANO) uvedl, že systém není připravený k praktickému spuštění a k jeho doladění možná nebude roční odklad stačit.
Vláda také poukázala na potřebu proškolení desítek nových uživatelů systému po říjnových sněmovních volbách. Předčasné nasazení systému by mohlo podle zdůvodnění ohrozit plynulost a bezchybnost celého legislativního procesu, a to právě zejména u novelizací, které vyžadují nejsložitější práci se systémem. Pro zcela nové zákony bez novel jiných zákonů se systém bude používat už od poloviny ledna příštího roku kvůli tomu, aby byly splněny podmínky evropské dotace, stojí v důvodové zprávě.
Elektronická tvorba právních předpisů e-Legislativa je nástrojem pro tvorbu a projednání právních předpisů. Kromě prostředí pro tvorbu předpisů obsahuje například nástroj pro administraci legislativního procesu nebo propojení se systémy jednotlivých aktérů legislativního procesu. Od července 2024 začala platit povinnost používat e-Legislativu pro akty mezinárodního práva, od letošního ledna pro nařízení vlády a od července pro vyhlášky.