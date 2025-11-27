Jak to má s partnerem? Legendární Lucie Borhyová poskytla vzácný pohled do soukromí
27. 11. 2025 – 6:45 | Magazín | Jana Strážníková
Nezaměnitelná moderátorka nemá moc ve zvyku prezentovat své soukromí, občas ale udělá menší výjimku.
Lucie Borhyová nepotřebuje žádné sáhodlouhé představování: Nejspíš nejznámější česká moderátorka se může pochlubit obrovskou a věrnou fanouškovskou základnou.
Kdyby jí náhodou přestala bavit práce v televizi, bez problémů by se uživila jako influencerka: Například na Instagramu se může pochlubit téměř čtvrtmilionem sledujících.
Obsah nicméně vytváří výhradně za sebe a své děti či partnera Michala Smečku, s kterým už je šťastně zadaná krásných osm let, do něj nezahrnuje. Dozvědět se něco o rodině nebo vztahu přímo od Lucie je proto vcelku velká vzácnost.
Pro Rytmus života ale nyní moderátorka prozradila, jak si představuje společně strávený čas s partnerem: „Myslím, že je moc fajn mít nějaké společné zájmy nebo aktivity, které vás spojují. Nemusí to být všechno, každý by si měl zachovat i něco svého, ale když spolu trávíte čas, sdílíte zážitky a máte si o čem povídat, tak to vztah posiluje,“ uvedla.
Nic se ale nesmí přehánět: „Na druhou stranu si myslím, že je důležité mít i prostor pro sebe. Každý potřebuje někdy vypnout, být chvíli sám nebo s přáteli. Důležitá je rovnováha. Taková ta zlatá střední cesta, kdy jste spolu rádi, ale zároveň si dáváte prostor. To podle mě funguje nejlíp,“ dodala.
Lucka také prozradila, že na velkolepá gesta a drahé prezenty ji nijak zvlášť neužije. Radši má maličkosti od srdce: Dělají mi radost úplně obyčejné věci, protože je považuji v životě za nejdůležitější,“ zakončila.