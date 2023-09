Sněmovna po 27 hodinách schválila program a začala jednat o tzv. konsolidačním balíčku

Poslanecká sněmovna schválila dnes odpoledne návrh programu řádné zářijové schůze a začala projednávat ve druhém čtení sporný vládní konsolidační balíček. Opoziční snahy o změny programu koaliční většinou odmítla. K prvnímu bodu, tedy ke konsolidačnímu balíčku se poslanci dostali skoro po 27 hodinách od zahájení jednání v úterý odpoledne. Debata o změnách programu a následné hlasování o jeho podobě zabraly asi 18,5 hodiny čistého času.

Přednostní zařazení konsolidačního balíčku dolní komora schválila podle koaličního návrhu hlasy vládního tábora. Sněmovna pak postupně zamítala devět desítek požadavků na změny programu schůze, které předložilo 50 zákonodárců opozičních hnutí ANO a SPD. Poslanci absolvovali k programu stovku hlasování, celkem zabralo přibližně hodinu. Počátkem února se sněmovna dostala kvůli obstrukcím SPD ke schválení programu po 23 hodinách od začátku jednání.

Po přijetí konsolidačního balíčku bude vláda údajně schopna snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 97 miliard a v roce 2025 o 150 miliard korun, zopakoval po schválení programu ve sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), když vystoupil s úvodním slovem ve druhém čtení. Opozice naopak soubor opatření kritizuje jako škodlivý a chce ho zahrnout pozměňovacími návrhy. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prohlásila, že balíček představuje razantní zvýšení téměř všech daní.

Opoziční hnutí ANO podle Schillerové zcela nesouhlasí s nastavenou daňovou politikou v balíčku. „My ho odmítáme en bloc a myslíme si, že přišel ve zcela nesprávnou dobu a jeho konstrukce je chybná,“ prohlásila. „Dopad tohoto dramatického navyšování daní na české občany a firmy bude výrazný, bude dlouhodobý,“ varovala.

Stanjura již dříve ujistil, že prostuduje všechny pozměňovací návrhy, i ty opoziční. Jde mu hlavně o zachování objemu úspor. Schillerová připustila, že šance opozičních návrhů na přijetí je minimální. O všech návrzích rozhodnou poslanci spolu s celým zákonem ve třetím čtení.

Nynější sněmovní jednání začalo v úterý ve 14:00 a první jednací den poslanci ukončili po dohodě lídrů klubů dnes v 02:00, byť koalice prosadila hned v úvodu možnost nepřetržitého jednání až do dnešního rána. Pro dnešek sněmovna rozhodla podle návrhu vládního tábora o možnosti jednání do půlnoci. Debata o konsolidačním balíčku by mohla podle dřívějších zpráv z vládního tábora trvat i celý týden, v případně nutnosti také o víkendu.

V úterý vyplnily většinu času několikahodinové projevy opozičních předáků Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD). Celkem přednesli 20 návrhů na změny programu schůze. Dnes se v dolní komoře rozhořela i ostřejší slovní přestřelka kvůli Babišovu označování nynějšího vládnutí za novou totalitu. Babiš kritizoval vládní koalici jako mimo jiné neschopnou a lidem nepomáhající. Dnes například označil za nulu a parazita ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN). Reagoval na to, že Dvořák se dopoledne ohradil proti jeho přirovnání současného režimu k nové totalitě.