Smutné loučení: Oblíbená moderátorka musí odejít z obrazovek

3. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Sympatickou moderátorku v televizi nějakou dobu neuvidíme, bude totiž mít úplně jiné věci na práci.

Kdo si na obrazovkách CNN Prima News oblíbil sympatickou a usměvavou moderátorku Lucii Ptáčkovou, musí se na chvíli zocelit a připravit se na smutek: Lucka odchází na mateřskou, bude mít už druhé dítě.

Potomek je přitom jak vymodlený zázrak, protože šance na početí byla minimální a moderátorka si už před prvním těhotenstvím musela projít šílenou tryznou.

Početí se nedařilo, úspěch nepřicházel, moderátorka prošla bolestivými potraty i operacemi a nakonec podstoupila i hormonální léčbu a umělé oplodnění. Utrpení trvalo skoro tři roky, ale odměnou byl nakonec úspěch a svět mohl konečně přivítat jejího prvního syna.

Který bude brzy mít sourozence a Lucka samozřejmě dostane dovolenou, aby se o novorozence mohla pořádně postarat. Fanoušci ale nemusí přímo lomit rukama, půvabná moderátorka se chce vrátit co nejdřív:

„Končit se mi nechtělo... Ani jsem si to v tom studiu neuvědomovala, že už se to blíží... A říkám si – proč nemůžeme mít všechno jako chlapi? Proč prostě nemůžu mít dítě a dál dělat svou práci, která mě baví? Nicméně Prima mi vyšla v otázce návratu maximálně vstříc poprvé a mám přislíbený i druhý návrat, pokud si to budu přát. A to je strašně hezký,“ prozradila pro Prima Ženy.

Lucka se bude krom mateřství také snažit dokončit svou knihu – pokud jí na to její miminko nechá čas, samozřejmě. V knize Loterie IVF popisuje právě trnitou cestu za početím a život po náročném procesu a umělém oplodnění.