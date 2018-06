Šlechtová sepsula situaci na obraně, má prý seznam trestních oznámení

Známý slovenský jazzový a rockový hudebník Fedor Frešo dnes náhle zemřel, bylo mu 71 let. Informovala o tom slovenská média. Agentura TASR s odvoláním na rodinu napsala, že zemřel odpoledne, ale přesná příčina skonu zatím není známa. Portál listu Dennik N se zmínil o selhání srdce.

Spojené státy vyzývají pod hrozbou sankcí ostatní země světa, včetně svých spojenců, aby zcela ukončily do 4. listopadu dovoz íránské ropy. Učinily tak v souvislosti s odstoupením USA od mezinárodní jaderné dohody s Íránem

Oprávnění vysokých škol k zajišťování některých nynějších studijních programů se zřejmě prodlouží zhruba o pět let. Sněmovna dnes zrychleně už v prvním čtení schválila poslaneckou novelu vysokoškolského zákona, která to umožní.

