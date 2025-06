Slavný herec: "Žena v mém věku by mě nestíhala, musím si hledat mladší"

29. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbený herec a moderátor je přesvědčen, že jeho tempo ustojí pouze mladé slečny.

Sympatický herec Zdeněk Podhůrský našel štěstí s partnerkou Veronikou a nezdá se, že by něčemu překážela skutečnost, že je o celých 40 let starší než ona. Zamilovaný pár si nedávno vyrazil na romantickou návštěvu Chateau Orlice, kde si Zdeněk popovídal s redaktorem eXtra.cz.

„Je to krásné místo a skvělá poloha, nádherná krajina kolem, Orlické hory jsou úchvatné. Spousta možností na výlety za památkami anebo třeba na Dolní Moravu. Orlice je velmi citlivě zrestaurovaná tvrz s nádhernými interiéry a sklepeními. Zámecký park s rybníkem jen umocňují celkovou romantiku místa. A k tomu jsou připojeny moderně vybavené hotelové pokoje s potřebným komfortem, spa, takže vám tu nic nechybí a cítíte se dobře,“ zve k návštěvě všechny ostatní, protože si sám nemohl lokalitu vynachválit.

A stejně tak mu vyhovuje i vztah: „Partnerské štěstí je individuální záležitost, každý potřebuje od protějšku něco jiného. Vizuálem počínaje, přes intelekt až k lidským vlastnostem. Vztahy jsou hromady kompromisů a hledání hranic, kde je kompromis na místě a kde už je slabostí. To druhé pak protějšek okamžitě zneužije… Mám písničku, co se jmenuje Jen ty a já, ta je právě o tom. A jako v životě i v ní všechny domácí boje končí v posteli. Když ta funguje, urovná to ledajaký i vypjatý spor,“ přiblížil svou romantickou filozofii.

Věkový rozdíl pak prý vnímá spíše z praktické stránky: „Jsem tak trochu ADHD a k tomu asi workoholik, takže je to spíš obráceně, problém je, aby partnerka stíhala mně. A vždycky to tak bylo i v minulých vztazích, proto jsem nucený hledat vždy výrazně mladší spolužijící,“ uvedl.

Což se mu bez problémů podařilo. A abychom nekřivdili, také je nutné podotknout, že Zdeněk nejspíš někdy mezi řečí podepsal nějaké to lejstro vlastní krví, protože stárnutí se ho, zdá se, prostě a dobře netýká.

Však řekněte sami, kolik byste mu tipli? Pětačtyřicet? Možná něco po padesátce? Ne, je mu 66 let.