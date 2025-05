Slavná zpěvačka otevřeně o depresích: Několikrát pomyslela i na nejhorší

26. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Oblíbená zpěvačka otevřeně přiznala, že na tom nebyla nejlépe. Apeluje, aby lidé podobné problémy přestali ignorovat a včas je řešili.

Slavná zpěvačka Bára Basiková nepřišla na charitativní přehlídku v Motole jen tak z plezíru či aby se zviditelnila. Ne, sama totiž moc dobře zná utrpení psychických problémů a snaží se na jejich nebezpečí upozorňovat už dlouhodobě. Na akci proto podpořila dětskou psychiatrickou kliniku, kterou dlouhodobě tíží žalostný podstav a nedostatek odborníků.

Bára přiznala, že ji deprese svíraly opakovaně a boj s nechybělo moc a boj s nejtemnějšími démony, když se místnost mění ve vězení, v koutku očí se převalují stíny a mysl v kruhu agónie požírá sama sebe, mohl skončit tragicky: Dvakrát prý totiž dokonce myslela na sebevraždu.

„Já jsem trpěla depresemi a jsem ráda, že jsem se dokázala na někoho obrátit. Myslím si, že člověk stejně jako u fyzických bolestí by neměl přehlížet ani ty psychické. Když tělo signalizuje něco negativního, je správné obrátit se na odborníka a nepodceňovat to. Je důležité mít dobrého psychiatra,“ doporučila v rozhovoru pro eXtra.cz.

Je ale ráda, že se dnes o problémech alespoň mluví vcelku otevřeně, protože za jejích mladých let čekal chudáky s depresemi jen posměch: „Když jsem byla dítě, lidé se těm, kdo trpěli psychickými problémy, vysmívali. Říkali o nich, že patří do blázince. Bralo se to na lehkou váhu,“ vzpomíná.

„Myslím, že dnes už to tabu není. Je důležité o tom mluvit, nebát se, nestydět se. Tohle téma by mělo být běžnou součástí veřejného prostoru,“ apeluje zpěvačka.