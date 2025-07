Skrytý poklad pro důchodce: Tisíce od pojišťovny na zuby, záda i duši. Většina seniorů o tom nemá tušení

11. 7. 2025 – 7:58 | Zprávy | Anna Pecena

Důchodci, zbystřete! Státní pojišťovna OZP tiše rozdává až 10 000 Kč ročně na služby, které mnozí platí ze svého a zbytečně. Stačí mít „Vitakartu“. Jenže drtivá většina seniorů o tomto benefitu vůbec neví. Přitom jde o peníze na zdraví, psychiku i zuby.

Zázrak jménem Vitakarta: Peníze na psychoterapii, dentální hygienu i rehabilitaci

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) provozuje program „Vitakarta“, který ale nyní dramaticky rozšířila. Až 10 000 Kč ročně můžete získat na služby, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, přitom právě senioři je často nutně potřebují. Mluvíme o psychoterapii, rehabilitacích, masážích, dentální hygieně, ba i o nákupech zdravotních pomůcek.

Zní to jako pohádka? Je to realita roku 2025. OZP zavedla systém kreditů, každý klient má nárok na určité množství, přičemž 1 kredit = 10 Kč. Kdo je aktivní, sleduje své zdraví a používá aplikaci Vitakarta, má víc možností. Pro seniory ale stačí i základní registrace a pravidelné využívání benefitů.

A to nejlepší? Tohle všechno můžete čerpat z pohodlí domova. Žádné fronty na přepážce, žádné zbytečné papírování. Stačí mobilní aplikace nebo přihlášení na počítači.

Psychoterapie za body? OZP zaplatí i za duševní zdraví

Psychické zdraví seniorů je často přehlížené. Samota, úzkosti, obavy z nemoci... to vše patří k realitě vyššího věku. OZP ale jako jediná pojišťovna v ČR nabízí příspěvky na prezenční psychoterapii až do výše 10 000 Kč ročně. To není překlep – skutečně deset tisíc.

Přístup je navíc diskrétní. Nemusíte nic hlásit obvodnímu lékaři. Stačí si vybrat psychoterapeuta z partnerské sítě OZP a domluvit si schůzku. Platíte kredity, ne penězi. A psycholog nebo terapeut se vyúčtováním už postará.

Jak na to? Všechno jde online a snadno

Pro získání benefitů je třeba být registrován v systému OZP a aktivovat si přístup do aplikace Vitakarta. V ní si pak vyberete, jaký příspěvek chcete čerpat. Nabídka je široká – kromě psychoterapie i rehabilitace, plavání, cvičení, zubní péče, ortopedické pomůcky nebo třeba očkování.

Podmínkou je doložit účtenku nebo potvrzení o službě, a pak už jen zadat požadavek. OZP běžně vyplácí do několika týdnů. Jednodušší to být nemůže.

Závěr? Tisíce seniorů stále žijí v domnění, že si péči o zuby, záda a duši musí platit sami. Přitom OZP jim nenápadně nabízí až 10 000 Kč ročně. Stačí jen vědět, že ta možnost existuje – a nechat si ji neutéct mezi prsty.