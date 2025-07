Vůle z oceli. Herec válčí s panickou hrůzou: "Mohl bych umřít, když to neudělám"

11. 7. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke

Seriálový elegán musí překonávat nepříjemnou fóbii, v sázce je totiž daleko víc.

Oblíbený herec Bořek Slezáček musel na operaci a jeho zdravotní stav momentálně vyžaduje zvýšenou péči. Sám sice neprozradil, co přesně mu je nebo proč byl potřeba lékařský zákrok, spekuluje se však, že by se mohlo jednat o dozvuky zotavování z nehody, kdy Slezáčka v březnu srazilo auto a řidič ujel.

Co naopak přiznal, je skutečnost, že kvůli tomu dnes musí překonávat hrozivou fóbii: Bořek má velmi silný neklid z jehel, jenže se bez nich bohužel neobejde.

„Za chvíli jdu na operaci a trochu se bojím. Já se totiž bojím jehel. To zas bude ostuda,“ prohlásil herec upřímně.

„Právě jsem si píchnul injekci. Sám. Do břicha. A dobrovolně,“ deklamoval o několik hodin později po úspěšné operaci na sociálních sítích.

„Teda takhle… úplně dobrovolně to nebylo,“ nezkoušel mlžit.

Lékaři mu totiž dali jasně najevo, co se stane, pokud zanedbá potřebnou léčbu: „Řekli mi, že bych mohl chcípnout, když to neudělám. Tak to tři dny za sebou budu dělat,“ prohlásil odevzdaně.

„Né že bych se bál umřít, ale co by tu ty děcka beze mě dělaly,“ smál se nakonec.

Tak ať to rychle uteče a zdraví se dá do kupy – svět by byl bez Bořkova svérázného humoru rozhodně daleko horším místem.