Skrytí zabijáci z vesmíru: Vědci varují před smrtící hrozbou od Venuše

29. 5. 2025 – 9:42 | Zpravodajství | Alex Vávra

V hlubinách vesmíru, přímo ve stopě planety Venuše, se skrývá neviditelná hrozba. Stovky asteroidů krouží tiše kolem Slunce – a některé z nich si to mohou namířit přímo na Zemi. Vědci bijí na poplach: tahle vesmírná hrozba už není sci-fi.

Na první pohled je Venuše klidná a krásná – skoro jako dvojče Země. Ale nová vědecká zjištění odhalují děsivou pravdu: kolem Slunce s ní obíhají desítky, možná stovky asteroidů, které nejsou vidět – a některé z nich si to můžou namířit přímo k nám! Tyhle „koorbitální“ asteroidy se drží poblíž Venuše, sdílejí její oběžnou dráhu a jsou mistrně maskované. Pozemské dalekohledy je často vůbec nezachytí – září je přehluší Slunce a čas na jejich pozorování je minimální. A co je nejhorší? Vědci teď zjistili, že jich může být mnohem víc, než jsme si kdy mysleli.

Skrytí zabijáci: Kdy narazí? Nikdo netuší!

Doposud známe jen asi 20 těchto vesmírných vetřelců. Nová studie ale tvrdí, že to je jen vrcholek ledovce. Většina z nich může být větší než fotbalové hřiště a pokud se přiblíží k Zemi na méně než 4,6 milionu mil, už spadají do kategorie „potenciálně nebezpečné“. A tady to začíná být opravdu vážné. Tyto asteroidy mají tzv. Lyapunovův čas – to znamená, že zhruba po 150 letech se jejich dráhy začnou chovat chaoticky a nikdo na světě nedokáže předpovědět, kam poletí dál. Můžou jen míjet Zemi... a nebo taky ne. Vědci proto vytvořili digitální modely a nechali je „běžet“ přes 36 000 let dopředu. A výsledek? Některé z těchto asteroidů mohou změnit kurz a za pár stovek let se srazit se Zemí. Nejsou to sci-fi výmysly, ale reálné výpočty.

zdroj: Profimedia.cz

NASA už testuje obranu – ale bez přesných dat jsme naslepo

Americká NASA už naštěstí nezahálí. Mise DART nedávno úspěšně odklonila jeden asteroid z jeho dráhy. Ukázalo se, že planetární obrana není nemožná. Ale má to háček: abychom něco odklonili, musíme to nejdřív včas objevit. Zde by mohla pomoci nová superobservatoř Very Rubinové, která má ultracitlivou kameru a bude schopná zachytit i ty nejnenápadnější objekty. I tak to ale možná nebude stačit – vědci navrhují vypustit družice přímo k Venuši, které by nás varovaly před skrytými hrozbami. Shrnuto a podtrženo: ve vesmíru kolem nás obíhá tichá armáda asteroidů, která může kdykoli zaútočit. A jestli se k nim brzy nepřiblížíme dřív, než oni k nám, může nás potkat stejný osud jako dinosaury.