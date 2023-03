Škoda Auto kvůli ukončení aktivit v Rusku přišla o 17 miliard

Kvůli ukončení obchodních aktivit a výroby v Rusku Škoda Auto Group loni přišla o téměř 700 milionů eur, tedy zhruba 17 miliard korun. Automobilka aktivity na ruském trhu ukončila po invazi Ruska na Ukrajinu a v současnosti jedná o jejich prodeji. Jednání jsou v závěrečné fázi. Provozní zisk automobilky se loni snížil o 42 procent na 628 milionů eur, což je zhruba 15 miliard Kč. Zisk po zdanění klesl o 53 procent na 415 milionu eur, tedy asi deset miliard korun. Uvedli to dnes zástupci Škody na výroční tiskové konferenci.

Podle předsedy představenstva Klause Zellmera byla vysoká ztráta v Rusku způsobená nutností udržovat tamní obchodní síť i výrobní závody, i když už automobilka vozy nevyráběla ani neprodávala. Zároveň ztrátu označil za jednorázovou položku, a protože není šance na brzké obnovení výroby a prodeje, rozhodla se automobilka ruská aktiva prodat. „Jednání jsou v závěrečné fázi, ale detaily nemohu sdělovat, dokud je neodsouhlasí všechny zúčastněné strany,“ dodal.

Škoda v Rusku vyráběla v závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu. V roce 2021 bylo pro značku Rusko druhým největším trhem, na který dodala 90 400 vozů. Loni to bylo 18 300 aut.

Celkové tržby automobilky se na rozdíl od provozního zisku zvýšily o 18,5 procenta na 21 miliard eur, tedy v přepočtu zhruba 499 miliard korun. Rentabilita tržeb zůstala kladná a dosáhla úrovně tří procent, ovšem klesla o 3,1 procentního bodu. Dodávky aut zákazníkům se loni snížily o 16,7 procenta na 731 300 vozů.

Situace na trhu zůstala podle Zellmera náročná kvůli přetrvávajícímu nedostatku polovodičů, pokračujícím problémům v dodavatelských řetězcích a podstatnému nárůstu cen surovin. „Během pravděpodobně nejnáročnějších tržních podmínek v novodobé historii společnosti dosáhla Škoda Auto velmi solidního finančního výsledku,“ uvedl Zellmer. Group Letos chce firma vyrobit a prodat více vozů než loni.

Největším trhem bylo loni Německo, kam společnost dodala 134 300 aut, tedy o 1,8 procenta méně než v roce 2021. Nejvíce rostla Indie, kde se prodeje zvýšily o 128 procent na 51 900 vozů. Největším prodejním regionem zůstala západní Evropa s poklesem o 7,8 procenta na 377 000 vozů. V Číně se odbyt snížil o 37 procent na 44 600 aut.

Nejprodávanějším modelem zůstala i přes pokles o 30 procent na 141 100 vozů Octavia, následují Kamiq a Kodiaq s 96 300, respektive 94 500 vozy. Největší nárůst hlásí indický model Kushaq se zvýšením o 110 procent na 26 800 aut a elektrický Enyaq s růstem o pětinu na 53 700 aut.

Hmotné investice Škody se loni zvýšily o 48 procent na 1,16 miliardy eur, což je v přepočtu zhruba asi 28 miliard korun. Značná část investic směřovala do modernizace továren a jejich optimalizace na výrobu elektrifikovaných vozů. Investice do výzkumu a vývoje se zvýšily o tři procenta na 852 milionů eur (20 miliard korun).

Ještě letos Škoda představí novou generaci modelových řad Superb a Kodiaq. Oba automobily budou k dispozici s plug-in hybridním pohonem, u vozu Kodiaq použitým poprvé. Superb se bude nově vyrábět s VW Passat v Bratislavě. Vedle toho automobilka uvede modernizované verze modelů Kamiq a Scala i elektromobilu Enyaq iV, který se dočká i vrcholné verze Laurin&Klement.

Společnost bude pokračovat v realizaci úsporného programu Škoda Next Level Efficiency+, jehož cílem je mimo jiné zvýšení ziskovosti na osm procent. Do roku 2027 česká automobilka vyčlenila 5,6 miliardy eur (134,4 miliardy Kč) na transformaci směrem k elektrické mobilitě. Ve stejném období investuje dalších 700 milionů eur (16,8 miliardy Kč) do digitalizace a bude nadále pokračovat v expanzi na nových trzích.