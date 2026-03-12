Šichtařová nechala rezignační dopis notářsky ověřit, původní nesplňoval podmínky
12. 3. 2026 – 10:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní) nechala notářsky ověřit dopis, kterým se vzdává poslaneckého mandátu.
Fotografie zveřejnila dnes na svém facebooku. Její původní rezignační dopis, který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňoval zákonné podmínky pro složení mandátu právě kvůli chybějícímu ověření. Šichtařovou by měl ve Sněmovně nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.
"Prohlašuji, že se tímto vzdávám svého mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to z důvodu nemožnosti pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení Sněmovny," uvedla Šichtařová v rezignaci.
Své rozhodnutí dala v úterý do souvislosti s tím, že Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Šichtařová to označila za obrovské zklamání, zákon je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací.
Rezignovat chtěla už v úterý. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) ale dnes na dotaz ČTK řekla, že původní dopis nesplňoval zákonné podmínky pro složení mandátu. Ústava a zákon o jednacím řádu Sněmovny stanoví dva způsoby, kterými se poslanec může vzdát mandátu. Jde o osobní prohlášení na schůzi Sněmovny a o prohlášení sepsané formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny a které nesmí být starší než jeden měsíc.
Předseda Svobodných a poslanec Libor Vondráček rozhodnutí Šichtařové respektuje, i když ho netěší. "Markéta Šichtařová se přičinila o to, že jsou Svobodní po 17 letech konečně ve Sněmovně, i když dnes už bez ní. Za její práci v politice i v ekonomice jí chci poděkovat," sdělil dnes ČTK.
Předseda SPD Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali v neděli Šichtařovou, aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Šichtařová odešla ze dvou výborů a aktuálně nepůsobila v žádném, její vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo prvním na plénu. Některá média v posledních týdnech poukázala na to, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí videa na sociální sítě, v nichž nabízela své poradenské služby.
Nerušil, který by nyní měl Šichtařovou nahradit, kandidoval ve sněmovních volbách v roce 2025 na 3. místě kandidátní listiny hnutí SPD v Praze, nebyl zvolen, ale poskočil na druhé místo. Je Vondráčkovým asistentem. ČTK v úterý sdělil, že je připraven Šichtařovou nahradit. "Vnímám závazek k více než 30.000 voličům pražské kandidátky SPD. Mandát jsem připraven přijmout," uvedl.
Podle Svobodných je Nerušil zkušeným politikem. "Věřím, že naše budoucí spolupráce bude stejně konstruktivní a profesionální jako s ostatními kolegy v rámci klubu. Mojí prioritou je trpělivost a kontinuita naší práce v Parlamentu," uvedl Vondráček. Svobodní budou podle něj i nadále pokračovat v naplňování svého programu se zaměřením na štíhlý stát, nízké daně a ochranu individuálních svobod občanů České republiky.