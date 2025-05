Seriálová hvězda rozebrala svůj neobvyklý koníček, manžel s ním nechce mít nic společného

28. 5. 2025 – 6:28 | Magazín | Jiří Rilke

Ne každý zájem je nutně potřeba sdílet a mít občas něco jenom svého naopak prospívá.

Koníček, kterému se věnuje oblíbená herečka Lucie Benešová, opravdu není zas tak těžké odhadnout. Už půl roku moderuje pořad o chalupaření My, chalupáři a před několika dny dorazila i na křest knihy Chalupářky a chalupáři.

Právě tam ji zastihla redakce eXtra.cz a Lucie v rozhovoru prozradila, že opravdová roubenka byl vždycky její sen. Ale je s ní tolik práce, že se jí její vlastní koníček občas trochu zajídá.

„Já už to někdy i nesnáším, protože dva roky jedu opravdu v tom chalupaření, a přiznám se, že se mi někdy o tom ani už nechce mluvit. Někdy je to opravdu náročné, protože jedna věc je chalupařit a druhá stavět tu chalupu od základu. Teď už jsem ve fázi, kdy odstřihnu metr, abych dodělala tu vysněnou roubenku,“ prozradila.

Roubenkou, kterou nazvala zvučně Beneška, se ostatně již několikrát pochlubila a rovnou i přiznala, že nechybělo moc a místo chalupy mohly zbýt jen doutnající uhlíky. Neodborně zabudovaný krb totiž prohořel a málem od něj chytila stěna. Všechno ale nakonec dobře dopadlo.

Hereččin manžel, herec Tomáš Matonoha, naopak u chalup zůstává zcela chladný a žádným větším nadšením budovat nějakou společně prý neplane: „Moc ne. My jsme spolu budovali už jednu chaloupku a myslím si, že na to není úplně kutilsky zaměřený. Tohle jsem si vysnila já sama a i to, že si to taky chci sama udělat. To byl můj projekt a tak to je prostě,“ má jasno Lucie.