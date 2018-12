Senát zrušení karenční doby nefandí. ČSSD věří, že ho poslanci přehlasují

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Vládní sociální demokraté jsou si jisti, že sněmovna přehlasuje Senát a prosadí zrušení karenční doby. Pro ČSSD je obnovení proplácení prvních tří dnů nemoci principiální záležitost, řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Senát dnes novelu odmítl, podle kritiků by zrušení karenční doby příliš zatížilo zaměstnavatele. Sněmovna může veto horní komory přehlasovat. Podle Českomoravské konfederace odoborových svazů (ČMKOS) je rozhodnutí Senátu "plivnutím do tváře zaměstnancům".

Krok Senátu podle Maláčové ukazuje, že ještě není dobojována otázka posílení ochrany pracujících v Česku. Horní komoru označily představitelky ČSSD za pravicovou. "Zrušení je pro nás opravdu principiální záležitost, je to jedna z věcí, proč jsme vstoupili do vlády, protože si myslíme, že kolektivní trestání pracujících za to, že onemocní, není v pořádku," konstatovala.

Spoluautorka poslanecké novely Kateřina Valachová (ČSSD) si je jistá, že sněmovna nalezne dost hlasů k přehlasování senátního veta. Připomněla, že v dolní komoře zákon původně podpořilo 128 poslanců a nezdá se, že by někdo z nich změnil názor. Vedle ANO, ČSSD a KSČM podpořili novelu zákoníku práce také Piráti a čtyři z osmi lidovců. Proti bylo v říjnu 35 poslanců zejména z ODS, TOP 09 a STAN. Poslanci SPD se podobně jako čtyři lidovci a Věra Kovářová (STAN) hlasování zdrželi.

Valachová dodala, že část senátorů je na straně zaměstnavatelů. "Mají pocit, že systém funguje, my ten pocit nemáme, protože dvě třetiny zaměstnanců přecházejí nemoc a je to z důvodu výpadku příjmu," uvedla. Další skupině podle ní vadil tzv. přílepek, který se k novele dostal.

Senátoři podle ČMKOS vyslali vzkaz, že je vůbec nezajímá tíživá situace zaměstnaných lidí v době nemoci. "Poznatky, které máme z odborových organizací z firem, jednoznačně hovoří o tom, že lidé počátek nemoci přecházejí, léčí se sami, berou si dovolenou. Finanční dopad neplacení prvních tří dnů nemoci způsobuje strach být nemocen a léčit se," uvedl předseda konfederace Josef Středula.

Podle něj se jedná o velmi špatný signál veřejnosti, i vzhledem k tomu, že Senát dlouhodobě toleroval pouhou omluvu v době dlouhodobé nemoci senátora. "Věřím, že Poslanecká sněmovna tuto chybu senátorů napraví," dodal Středula.