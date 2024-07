Senát rozhodne o zvyšování minimální mzdy a korespondenčním hlasování

Senát za týden rozhodne o novele zákoníku práce, která stanoví pravidla pro zvyšování minimální mzdy a možnosti až čtyřiadvacetihodinových směn pro zdravotníky.

Schvalovat by měl také volební novelu o zavedení korespondenční formy hlasování pro Čechy žijící v zahraničí, i když tato předloha zatím v návrhu programu není. Obě zákonné úpravy ale podle programu před čtvrteční schůzí horní parlamentní komory projednají její výbory či komise.

Minimální mzda by měla podle novely zákoníku práce do roku 2029 růst tak, aby odpovídala 47 procentům průměrné mzdy. Nyní je na 41,1 procenta a od ledna vzrostla na 18.900 korun. Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce mají od příštího roku platit už jen pro veřejný sektor, což se nelíbí odborům. Obávají se omezení růstu příjmu u řady pracovníků a poklesu jejich životní úrovně. Podle dřívějšího vyjádření předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by škrtnutí nejnižších garantovaných výdělků vedlo k poklesu mezd a k rozšíření šedé ekonomiky.

Novela má také umožnit zavedení směn o délce až 24 hodin pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních s nepřetržitým provozem, například u záchranné služby. Za takto dlouhé směny by ze zákona dostávali příplatek nejméně 20 procent průměrného hodinového výdělku u zaměstnanců odměňovaných mzdou a u zaměstnanců odměňovaných platem pevně 20 procent. Zdravotníci nyní můžou sloužit čtyřiadvacetihodinové služby. Podle právní úpravy přijaté loni může však směna trvat nejvýše 12 hodin, na ni naváže případně přesčasová práce.

Volební novela počítá s tím, že Češi žijící v zahraničí patrně už ve sněmovních volbách v příštím roce budou moci využít hlasování poštou a nebudou muset osobně na zastupitelské úřady jako doposud. Senát, který v minulosti opakovaně o korespondenční volbu pro krajany usiloval, pravděpodobně tuto koaliční úpravu podpoří.