Počasí tento týden: Podzim v plné síle, o víkendu citelné ochlazení

Tento týden nás čeká obvyklé podzimní počasí. Nezapomeňte deštník a teplé oblečení.

V právě začínajícím týdnu počasí podle předpovědi ČHMÚ ovlivní od západu slábnoucí okluzní fronta. Ve středu přijde teplý vzduch, jehož příliv před víkendem opět zeslábne a vystřídá ho studená fronta od severu.

Dnes, v pondělí, bude zataženo až oblačno, ojediněle na severu místy déšť nebo mrholení. Na horách i smíšené srážky, případně sníh. V noci bude 6 až 2 °C, přes den 7 až 11 °C.

V úterý oblačno až zataženo, ráno místy mlhy. Během dne od západu ojediněle slabý déšť, který k večeru ustane a místy se opět vrátí mlhy. V noci 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti i 0 °C. Přes den 7 až 11 °C.

Od středy bude počasí několik dní ideální k výletu: Většinou polojasno, ráno a dopoledne místy mlha. Pršet by nemělo, v noci bude 5 až 1 °C, přes den 8 až 12 °C.

Ve čtvrtek bude podobně: Jasno až polojasno, ojediněle mrholení. V noci 6 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti až -1 °C. Přes den příjemných 9 až 14 C.

V pátek bude příliv teplého vzduchu vrcholit. Většinou polojasno, ojediněle mrholení. V noci 6 až 2 °C, přes den 10 až 15 °C. Při déletrvající nízké oblačnosti by se ale mohlo ochladit i na 6 °C.

O víkendu oblačno a od severu místy déšť. Postupně se ochladí až na 4 až 9 °C.

