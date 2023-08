Aktualizováno: Šéf IKEMu Stiborek kvůli lichvě končí, institut povede Jiří Malý

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přijal rezignaci ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michala Stiborka, který mu ji nabídl dnes ráno. Válek to oznámil na tiskovém briefingu, který se uskutečnil bez dotazů. Řízením IKEM v plném rozsahu pověří dosavadního statutárního zástupce ředitele institutu Jiřího Malého. Jako důvod svého odstoupení uvedl Stiborek na webu nemocnice osobní útoky novinářů, které mu znemožňují pečovat o dobré jméno zařízení.

Podle serveru Seznam Zprávy si Stiborek vydělal desítky milionů půjčkami na vysoký úrok. Ve čtvrtečním rozhovoru pro web Blesk.cz ale Stiborek odmítl, že by se během svého podnikání dopustil něčeho protiprávního. Celou věc považuje za řízenou likvidaci a vyřizování účtů. „Osobní útoky webových novinářů ze serveru Seznam Zprávy, kteří z mého někdejšího, tři roky již neprobíhajícího, legálního podnikání uměle vyrobili dehonestační kauzu, mi bohužel znemožňují pokračovat v péči o dobré jméno IKEM,“ uvedl Stiborek v prohlášení zveřejněném na stránkách nemocnice. Dodal, že svoji pověst hodlá bránit soudní cestou.

Válek na úvod briefingu řekl, že obvinění od počátku považoval za velmi závažná a nebral je na lehkou váhu. Dnes ráno jednal se Stiborkem, který mu nabídl rezignaci. Podle pozdějšího vyjádření mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba pro ČTK úřad vyhodnotil během dní situaci jako neudržitelnou. A pokud by Stiborek nerezignoval, byl by odvolán, dodal mluvčí.

Stiborek působil od roku 2011 jako ekonomický a provozní ředitel institutu, v čele IKEM byl od roku 2018. Úkolem Malého bude podle Válka především zajistit pokračování kvalitního fungování IKEM, vyřešení vnitřních sporů, dohled nad bezproblémovou realizací investic a ujištění veřejnosti, že současná situace nemá žádný dopad na fungování nemocnice a péči o pacienty.

Resort zdravotnictví se ve spolupráci s Malým zaměří na to, aby se kauzy a vnitřní spory uklidnily a neopakovaly. „Očekávám, že nyní se IKEM po tomto turbulentním týdnu vrátí k tomu, co je mimo jiné jeho základním smyslem - péči o pacienty a excelentnímu výzkumu,“ dodal Válek.

Stiborek pro Blesk.cz: Nic protiprávního jsem neudělal, jde o mou likvidaci

Stiborek ve čtvrtek v rozhovoru pro server Blesk.cz odmítl, že by se během svého podnikání dopustil něčeho protiprávního. Podnikání skončil před třemi a půl lety. Nynější informace serveru Seznam Zprávy, podle kterých si vydělal desítky milionů půjčkami na vysoký úrok, považuje za řízenou likvidaci a vyřizování účtů. Stiborek peníze půjčoval přes jinou společnost a tvrdí, že neznal koncové dlužníky a peníze se měly půjčovat firmám. Peníze na své podnikání získal z prodeje domu a bytu, část si vydělal a část půjčil.

Stiborek uvedl, že chtěl zhodnotit své peníze a nechtěl ničit lidem životy. Informace zveřejněné v médiích považuje za zkreslené a neúplné. „Je to moje řízená likvidace,“ řekl s tím, že je přesvědčen o tom, se jedná o vyřizování účtů či důsledek vnitřního boje v IKEM. Tvrdí, že díky jeho působení vzrostly zisky IKEM a byly ukončeny pochybné zakázky.

„Ukončil jsem jednu lumpárnu spojenou s lobbisty, kteří se teď potichu vrátili do politiky a mají vliv. IKEM investuje, a to transparentně. Naše investice jsou pod kontrolou Transparency International. Dokážu si živě představit kolik lobbisticko-politických skupin by tyhle investice chtělo dostat pod kontrolu. Já nikdy nebudu něčí loutkou. Oni to vědí, proto tlačili na opakované výběrové řízení, pro které nebyl důvod, když jsem po letech obhájil post ředitele, tak na mě začali tlačit přes média s tři roky starou kauzou. O tom to celé je,“ řekl Stiborek.

Společnost Glenias House, jejímž je Stiborek jediným jednatelem a majitelem, půjčovala peníze prostřednictvím firmy Califica, do které podle Seznam Zpráv postupně poslala minimálně 54 milionů korun. Califica ovládaná Jaroslavem Holanem, odsouzeným v jiné kauze za zpronevěru, následně půjčovala peníze jednotlivým zájemcům za úrok 48 procent ročně a s vysokými smluvními pokutami i 140 000 korun za den.

Stiborek v rozhovoru řekl, že neznal koncové uživatele půjček, od Holana měl informace, že se jedná o půjčky podnikatelským subjektům. „To znamená lidem, kteří mají IČO nebo firmu, a v této míře jsem věděl, kam to jde. Nevěděl jsem ale, kterým osobám reálně, protože jsem se s nimi nikdy nepotkal. (...) Mohu vyloučit, že by moje peníze šly na půjčky běžným lidem. To byla moje podmínka panu Holanovi,“ konstatoval. Peníze podle svých slov půjčoval Holanovi za úrok tři až čtyři procenta měsíčně. „Rozhodně jsem neurčoval úroky, za které bude pan Holan dále půjčovat,“ zdůraznil.

Peníze, které Stiborek do firmy vložil, pocházely podle něj z rodinných peněz, které získal prodejem domu a bytu, část si vydělal na vysokých manažerských pozicích a část si půjčil. Stiborek uvedl, že s podnikáním skončil v únoru 2020.

Stiborkova rezignace je podle Fialy a dalších politiků správné řešení

Stiborkova rezignace je v nynější situaci správné řešení, sdělil ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Je to nutný krok k návratu instituce k běžnému fungování, dodal. Za očekávané či správné řešení to na dotaz ČTK označili i další politici.

„IKEM je špičkové medicínské centrum, které každý den zachraňuje lidské životy a dělá excelentní vědu. Rezignaci pana ředitele považuji za první nutný krok k tomu, aby se organizace vrátila k běžnému fungování, vytvářela klidné a inspirativní prostředí pro špičkové lékaře a zdravotníky a mohla nadále poskytovat tu nejkvalitnější zdravotní péči a v rámci vědecké činnosti přicházela s novými léčebnými postupy,“ napsal ČTK předseda vlády.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová nic jiného než konec ředitele IKEM neočekávala. „Svou kauzu nedokázal vysvětlit. Překvapuje mě, že ministr Válek nereagoval dřív, a naopak to celé ještě hájil,“ uvedla. Válek ve středu na Stiborkovu adresu uvedl, že prošel prověřováním Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ). Dodal také, že ministerstvo informace z médií prověřuje.

Šéfka TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová označila rezignaci za jednoznačně správné řešení. „Kauza pana Stiborka nebude nadále vrhat stín na dobrou pověst IKEM a skvělou práci tamních lékařů. Jsem ráda, že se pan ministr Válek s ním na tomto řešení dohodl,“ ocenila vicepremiéra za TOP 09 Pekarová Adamová.