Sarkozy po 20 dnech opustil vězení, na odvolací soud bude čekat na svobodě
10. 11. 2025 – 17:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy podle místních médií a agentury AFP opustil vězení.
Pařížský soud dnes odpoledne souhlasil s jeho propuštěním z pařížské věznice La Santé, kde čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sedmdesátiletý Sarkozy byl ve věznici od 21. října. Jeho propuštění je spojeno se soudním dohledem.
Server BFMTV dnes v 15:00 uvedl, že Sarkozy opustil věznici v autě s tónovanými skly a s policejním doprovodem na motocyklech. Přibližně po čtvrt hodině pak informoval, že bývalý prezident přijel do svého bydliště na jihozápadě Paříže.
Součástí podmínek Sarkozyho prozatímního propuštění je zákaz opustit území Francie, bývalá hlava státu rovněž nesmí kontaktovat žádné představitele ministerstva spravedlnosti.
Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu tak podle soudu získal pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 od libyjského režimu miliony dolarů. Soud to vyhodnotil jako zločinné spiknutí a v září uložil Sarkozymu pětiletý trest vězení. Bývalý prezident vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal.
Odvolací proces začne až později, podle agentury AP pravděpodobně na jaře příštího roku. Sarkozy nicméně z rozhodnutí prvoinstančního soudu musel nastoupit do vězení, aniž by čekal na projednání svého odvolání, a to z důvodu "závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek". Pařížský soud dnes rozhodoval o tom, zda existují důvody, aby Sarkozy na odvolací proces čekal za mřížemi.