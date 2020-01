Ruský byznysmen ve vile české diplomacie neplatil nájem. Dlužil přes dva miliony, má odejít

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Více ruské už snad žádné místo v Praze být nemůže. Na pár metrech vedle sebe je na Sibiřském náměstí na Praze 6 pravoslavný chrám sv. Ludmily, naproti němu ruská střední škola, hned vedle Kancelář obchodního představitele Velvyslanectví Ruské federace s vlající ruskou vlajkou a za ním bytovky pro zaměstnance ruské ambasády. A pak je tu ještě dům na Sibiřském náměstí číslo 5, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Dům patří českému ministerstvu zahraničí, respektive jeho příspěvkové organizaci – Diplomatickému servisu. V minulosti zde sídlilo velvyslanectví Ghany. Jména na zvoncích u dveří sice napsaná nejsou, ale už několik let Česko rozsáhlou vilu s velkou zahradou pronajímá zhruba za 3,2 milionu korun ročně Julii Romaněnkové, manželce ruského podnikatele Dimitrije Romaněnka (k jehož osobě se ještě vrátíme). Pravidelné platby se však během loňského roku jaksi zasekly.

Dlužná částka se rychle vyšplhala přes dva miliony korun. "Ani po několika urgencích a osobních jednáních nebylo nájemné ze strany nájemce uhrazeno. Z tohoto důvodu musel Diplomatický servis (DS) přistoupit k podání žaloby na neuhrazení nájemného a zaslal nájemci výpověď ze smluvního vztahu," stojí v oficiálním zápisu z jednání z konce loňského září mezi zástupci DS a Julií Romaněnko.

"Diplomatický servis neeviduje více případů, kdy nájemce delší dobu nehradí příslušné nájemné," připouští unikátnost případu mluvčí českého Ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Odbydlet si do 29. února

Česko nakonec svou žalobu vzalo zpět, protože dlužné zhruba miliony korun na účty Diplomatického servisu nakonec doputovaly. Přišla dokonce částka větší, než byla ta požadovaná, celkem 2,4 milionu korun.

"V rámci dobrých vztahů zástupci DS nabídli možnost doplacení bezesmluvního užívání do 29.2.2020 s tím, že úhrada ve výši 662.123,- Kč bude připsána na účet DS do 4.10.2019. K této nabídce bylo přistoupeno i z důvodu předchozí nájemní smlouvy, která měla být ukončena ke dni 2.3.2020. Protistraně bylo sděleno, že je tento termín posledním možným termínem k užívání nemovitosti," stojí v zápise z jednání Diplomatického servisu.

Ve vile jsou tak nyní Romaněnkovi na základě "bezsmluvního užívání". Výpověď z nájmu platí, ale s ohledem na uhrazení dlužné dumy a "předplacení", se Romaněnkovi mají vystěhovat nejpozději do 29. února 2020.

Zda tak skutečně učiní, se ukáže již zanedlouho. Podle Ministerstva zahraničí je "aktuálně v řešení možnost dalšího naložení s touto nemovitostí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.". Jde o zákon o majetku státu a tedy i o možnost pronájmu, ale i budoucího prodeje vily, která se jinak díky své velikosti i požadované ceně podle dřívějších vyjádření ministerstva pronajímá jen obtížně.

Vyloučeno proto není, že by Romaněnkovi vilu na lukrativním místě v pražské "malé Moskvě" chtěli od Česka odkoupit. Nebylo by to ostatně poprvé. V jejich majetku už zhruba před deseti lety skončila jiná vila v Bubenči na Praze 6, v ulici Na Zátorce. I ta původně patřila Diplomatickému servisu (sídlila v ní ambasáda Gruzie) a ani vazba Romaněnkových k této nemovitosti se neobešla bez problémů.

Dluhy i marná snaha Číňanů

Vilu z přelomu 60. a 70. let, kterou si nechal postavit malíř Karel Svolinský, nechali kompletně zbořit, i když podle stavebního povolení mělo jít jen o přestavbu. Vše se ale vyřešilo pokutou a na místě vyrostla vila nová, výrazně větší.

To ale nebyl konec anabáze. S Juliií Romaněnko se několik let soudila česká projekční a architektonická společností Abitare Praha právě kvůli platbám za přestavbu. Šlo o zaplacení nejprve 45 milionů korun, později zbývajících čtyř milionů. Odvolací soud už v roce 2015 nařídil Romaněnkové dluh i s úroky uhradit.

Ani to ještě není závěr příběhu spojeného s vilou Na Zátorce 13. Když v roce 2015 nyní již zkrachovalá čínská společnost CEFC hledala v Praze reprezentativní sídlo, vyhlédla si právě ji.

Obě strany si plácly, CEFC v čele s Jaroslavem Tvrdíkem poslala Romaněnkovým zálohu ve výši 50 milionů a tím obchod skončil, Číňané vilu nedostali. Výsledkem byl rusko-čínský spor a další soud. Příběh v listopadu 2018 detailně popsal magazín Reportér.

Romaněnkovi žijí v Praze už od raných devadesátých let. "Do Česka se tehdy přesunula celá rodina; její hlavní postavou byl Dmitrijův otec Jevgenij Gurvič. Čím se živil, není zřejmé: pozoruhodná je však v jeho firmách přítomnost řady lidí se záznamem ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti, včetně předlistopadové vojenské rozvědky," napsal Reportér.

Mimochodem – vilu na Hanspaulce, v níž původně žil Romaněnko starší, koupil spolumajitel investiční skupiny Penta Marek Dospiva.

Kamarád Zemanova poradce Nejedlého

Dmitrij Romaněnko se údajně zabýval obchodem s luxusními auty, které podobně jako kdysi Martin Nejedlý měl vozit z Německa do Ruska. Zda se znají již z těchto dob, není jasné, s Nejedlým, poradcem a blízkým spolupracovníkem prezidenta Miloše Zemana, má však Romaněnko úzký vztah. Jak napsal web Neovlivni, Romaněnko byl Nejedlému na svatbě za svědka.

Dmitrij Romaněnko byl jednatelem společnosti Lukoil Aviation Czech, kterou zakládal ruský Lukoil právě spolu s Nejedlým. V době, kdy byl ministrem dopravy jejich společný přítel Aleš Řebíček, firma získávala státní zakázky na dodávku paliv; například na letištích v Praze a v Ostravě, od tehdy státních aerolinek ČSA a od Správy státních hmotných rezerv.

Společná firma ale skončila v létě 2015 v likvidaci poté, co prohrála soud se státem o téměř 30 miliónů korun. Tuto sumu pak zaplatila mateřská ruská firma.

Romaněnko v minulosti jednal také například o finančním vstupu do fotbalové Slavie, v době, kdy byl majitelem klubu již zmíněný Aleš Řebíček.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky