Rozpad nejkrásnějšího českého páru? Byli jak z plakátu, ale už se k sobě nehlásí

24. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Pohledný pár měl už několik krizí, povede se překonat i tuhle, nebo je po všem?

Sympatický zpěvák Adam Mišík (syn legendy českého bigbítu Vladimíra Mišíka) a dcera moderátorky Kubelkové, Natálie Jirásková, se dali dohromady už někdy před třemi lety.

„Jsme spolu krátce a je to velmi čerstvé. Ale ano, chodíme spolu,“ hlásil Mišík v roce 2022 v Blesku.

Od té doby pár jiskřil na všechny strany a prezentoval až omamné štěstí. A ještě k tomu vypadal fantasticky, však ono taky ještě aby ne, Natálie si přivydělává při studiu jako modelka, ošklivá opravdu není. Adamovi to taky sekne a dohromady vypadali jak z plakátu reklamy na spokojenost.

Jenže už to je nějaký pátek, co spolu vůbec byli k vidění a nelze se proto divit spekulacím, že se pár v tichosti rozešel.

Nejedná se ani o první krizi, vztah měl namále již dřív, než se k sobě Adam s Natálií sestěhovali: „Musím přiznat, že nám společné bydlení zachránilo vztah. Kdybychom pořád za sebou dojížděli, asi by to nevydrželo. Nebylo to ideální. Ale už delší dobu bydlíme společně v Adamově bytě a klape nám to,“ sdělila Natálie před měsícem Blesku.

„Adam má hodně zpívání a pracovních povinnosti, já se připravuji na zkoušky na vysokou školu, tak není moc času. Oba toho máme hodně. Pořád jsme spolu. Asi to vyznělo divně, ale teď je všeho moc a málo času,“ dodala.

Jenže od té doby uplynul měsíc a spolu pořád nebyli nikde. Mišík si vyrazil na Slavíky, na Anděly i na párty k poctě Jiřího Bartošky. Všude sám.

Spekulace navíc ještě posiluje fakt, že se v Mišíkově podezřelé blízkosti pohybuje sexy tanečnice Anna Riebauerová, se kterou nejen vystupuje, ale také s ní natočil pořádně žhavý romantický klip plný polibků a objetí.

Oficiálně sice stále není potvrzené nic, ale když zmizely i společné fotky ze sítí... Tohle nevypadá dobře.