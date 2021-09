Roušky sundáme, až budou proočkovány tři čtvrtiny obyvatel, řekl Vojtěch

Zrušit povinnost nosit roušky a další protiepidemická opatření pro hromadné akce bude možné, až bude plně očkováno 75 procent populace. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v nedělních Otázkách Václava Moravce na ČT24.

„Opatření můžeme zrušit za předpokladu vyšší proočkovanosti. To je to sdělení, které dnes máme. I v kampani říkáme ‚pojďme to dotáhnout aspoň na 75 procent proočkovanosti a pak se můžeme bavit stejně jako v ostatních zemích o zrušení těch opatření‘,“ sdělil Vojtěch.

Očkujeme čím dál méně

Původní cíl ministerstva zdravotnictví byl dosáhnout sedmdesáti procent proočkování do konce srpna. Ten nebyl splněn. Teď se hranice zvedla o pět procent kvůli vysoce nakažlivé variantě viru delta.

Zatím je v nedohlednu. Jak vyplývá z grafu, počet očkování v minulých týdnech prudce klesal.

zdroj: MZCR

Graf si zvětšete rozkliknutím.

Teď má dokončenou vakcinaci jen 54 procent lidí. Další graf ukazuje, že tempo dokončených očkování se výrazně zpomaluje.

Snižují se také přírůstky očkování první dávkou.

zdroj: MZCR

Graf si zvětšete rozkliknutím.

Vojtěch nicméně vyslovil předpoklad, že kýžené hranice se dosáhne do konce podzimu.

Cílová proočkovanost by mohla vést k uvolnění povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech a dalších opatření na hromadných akcích. Na těch se nyní například omezuje kapacita, mají se dodržovat rozestupy a předkládat testy na covid nebo jiné potvrzení o bezinfekčnosti.

Pětasedmdesát je málo

Prezident lékařské komory Milan Kubek vyslovil obavu, že není šance kolektivní imunity dosáhnout ve zmíněném termínu. Navíc hranici pětasedmdesáti procent nepovažuje za dostatečnou.

„Původní varianta měla reprodukční číslo takové, že kolektivní imunita se odhadovala při sedmdesáti procentech. Mutace delta vyžaduje osmdesát pět až devadesát procent lidí, kteří jsou očkovaní nebo nemoc prodělali. Tyto množiny se trochu protínají,“ vysvětlil Kubek.

„Bylo by ideální mít vyšší hranici, ale musíme zároveň mít reálná očekávání,“ reagoval Vojtěch.