Rok 2024 je tady! Premiéru měl na atolu Kiritimati

Svět postupně vstoupil do nového roku 2024. Jako první ho v 11:00 SEČ přivítali obyvatelé atolu Kiritimati, známého také jako Vánoční ostrov, který je součástí tichomořského státu Kiribati. Tamní obyvatelé oslavili změnu roku pečeným prasetem a dalšími tradičními pokrmy, které zapíjejí kokosovou šťávou.

Happy New Year in Kiritimati!



Kiritimati island, in the Kiribati archipelago, is the official first place to celebrate the arrival of 2024



We wish you a wonderful 2024, whenever and however you are celebrating.



See you next year!