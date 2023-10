Aktualizováno: Robert Fico s 23 procenty jasně vyhrál slovenské volby

Po sečtení více než 99 procent hlasů ze sobotních slovenských parlamentních voleb je vítězem strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) bývalého premiéra Roberta Fica se ziskem více než 23 procent. Druhé je s výrazným odstupem liberální hnutí Progresivní Slovensko (PS), které podpořilo přes 17 procent lidí.

Třetí skončila formace Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) někdejšího Ficova spolustraníka Petera Pellegriniho, která získala necelých 15 procent hlasů. Volební účast překročila 68 procenta, což je nejvíce od roku 2002.

Do parlamentu se podle dosavadních výsledků dostane celkem sedm stran. Čtvrté místo patří koalici Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče, která má mírně přes devět procent hlasů. Konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) se dostalo těsně pod sedm procent, liberální Svoboda a solidarita (SaS) Richarda Sulíka mírně nad šest procent.

Jako poslední do sněmovny patrně vejde Slovenská národní strana (SNS), která se drží nad potřebným ziskem pěti procent. Pod tento práh se v průběhu sčítání naopak propadla populistická Republika a strana Aliance zastupující maďarskou menšinu.

Šéf Progresivního Slovenska Michal Šimečka uvedl, že vítězství Směru-SD respektuje, vnímá ho ale jako špatnou zprávu a velké riziko pro Slovensko. „Nejbližší dny a jednání politických stran ukážou, jak reálné bude i naplnění toho rizika,“ uvedl Šimečka. Pellegrini naproti tomu mluvil o možné spolupráci se Ficovou stranou na sestavování vládní koalice. K většině ve 150členném parlamentu by však tyto dvě formace potřebovaly další stranu.

Volební odhady agentur Focus a Median-SK přitom po uzavření volebních místností přisuzovaly vítězství Progresivnímu Slovensku (PS), jehož šéfem je místopředseda Evropského parlamentu Michal Šimečka. Předvolební průzkumy předpokládaly těsný souboj mezi PS a Směrem.

Výsledky slovenských voleb po sečtení 99,5 procenta hlasů

STRANA HLASY MANDÁTY Směr-SD 23,29 42 PS 17,04 31 Hlas-SD 14,96 27 OLaNO 9,01 16 KDH 6,89 13 SaS 6,21 11 SNS 5,66 10 Republika 4,79 0 Aliance 4,47 0

Pellegrini gratuloval Ficovi a mluvil o možné povolební spolupráci

Předseda třetí nejsilnější strany slovenských parlamentních voleb Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) Peter Pellegrini dnes gratuloval Ficovi k volebnímu vítězství. Podle Pellegriniho bude logické, pokud Fico jako první vyzve k jednáním o povolební koalici jeho ideově blízkou formaci. Možnou spolupráci s Ficem naznačil i šéf Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Milan Majerský.

„Budeme se snažit, aby Hlas měl v jakékoli koalici důstojné postavení,“ řekl novinářům Pellegrini. Jeho strana je s asi 15 procenty hlasů třetí v pořadí za liberálním Progresivním Slovenskem, podle Pellegriniho je však pro Směr-SD přirozenějším partnerem. Hlas podle něho bude chtít v případné koalici prosazovat své „hodnoty a priority“.

Peter Pellegrini | zdroj: TASR / Profimedia

Bývalý Ficův spolustraník se před několika lety se svým někdejším stranickým šéfem názorově rozešel a veřejně vylučoval účast na vládě, v níž by byl Fico. „Jsem stále přesvědčený, že dva expremiéři by neměli sedět ve stejné vládě,“ dodal Pellegrini, který se stal předsedou vlády po Ficově odchodu během veřejných protestů po vraždě novináře Jána Kuciaka. Na dotaz, který z expremiérů by v případné nové vládě neměl být, neodpověděl.

Obě strany by k většině ve 150členném parlamentu podle současného rozložení mandátů potřebovaly podporu další formace. Tou by se podle komentátorů mohla stát Slovenská národní strana nebo KDH.

„Kdokoli bude vítězem voleb, s tím si sedneme za stůl,“ řekl v průběhu nočního sčítání výsledků šéf konzervativního křesťanského uskupení Majerský. Podotkl, že se Směrem-SD, který odmítá další podporu Ukrajiny, má sice jeho strana dost programových rozdílů, ale na některých radnicích obě uskupení spolupracují. S druhým Progresivním Slovenskem (PS) podle něho KDH takové shody nemá.

Michal Šimečka | zdroj: TASR / Profimedia

Předseda PS Michal Šimečka prohlásil, že chce „stabilní proevropskou vládu která bude dbát na právní stát“. Konkrétní možnosti účasti své strany na případné takové vládě hodlá zhodnotit v průběhu dneška.