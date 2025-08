Režisérka Toulová opět v akci: Prahou si to štrádovala prakticky nahá

Režisérka tentokrát moc prostoru pro představivost vážně nenechala.

Režisérka Eva Toulová sice zatím moc filmových majstrštyků v portfoliu nemá, zato v umění provokovat polonahým módním bizárem by jí mohl konkurovat jen málokdo.

„Já se v těch odhalených modelech cítím opravdu velmi dobře. Musím říci, že je to opravdu velmi příjemné, ať si to každý vyzkouší. Opravdu si to užívám,“ hlásila před několika měsíci pro eXtra.cz.

Nemluví do větru. Předchozí módní kreace jistě není potřeba obšírně připomínat: Její ohoz z pizzy, ze skořápek či z vlasů se beztak musel vypálit každému, kdo ho zahlédl, hluboko do mozku. A Eva přidala další kousek do kolekce, tentokrát v divoké růžové.

Filmařka totiž vyrazila na pražský pochod Prague Pride, který, pravda, není úplně známý oslavou konzervativního oblékání. Svou polonahou exhibicí tak Eva alespoň pro jednou pěkně zapadla do okolí.

Jak se vyšňořila do ulic? Přes ramena přehodila psudobundu z kulatých růžových šupin, prsa přelepila láskou, kreaci doplnila taktéž růžovými kalhotkami, podkolenkami a pantoflemi.

O výsledku, který se opět bude dostávat pryč z paměti jen velice obtížně, se můžete přesvědčit sami:

zdroj: Profimedia.cz