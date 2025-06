Řemeslo na hřebík! Oblíbený herec končí: "Už to prostě stačilo"

21. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Pohár přetekl a herec sužovaný psychickými problémy se rozhodl odejít ze scény.

Zvenku všechno vypadalo v nejlepším pořádku. David Matásek dosáhl praktického vrcholu, v jaký mohou čeští herci, kteří nezkouší štěstí v zahraničí, doufat. Byl stálicí na prestižní scéně Národního divadla – v činohře strávil skoro 30 let.

Zájem o jeho herecký um rozhodně neupadal a David by proto nejspíš mohl hrát prakticky až do smrti, kdyby chtěl. Jenže... On ani trochu nechce. Už před dvěma lety začal poprvé nenápadně dávat najevo, že není všechno v pořádku a herectví už mu dalo všechno, co mohlo.

Pod krkem ho navíc začal svírat prokletý démon psychiky: „Začalo to tím, že se mi nechtělo hrát. Nešlo o lenost, ale o skličující pocity, kdy jsem si říkal, že zavolám, že nemůžu přijít. Nebo jsem stál za oponou a blbě se mi dýchalo,“ svěřil se se svými potížemi již v roce 2023.

Původně to David chtěl řešit jen přechodem na střídmý režim: Plánoval nepřijímat a necvičit žádné nové role, jen zkrátka dál hrát svá stávající obsazení. Nakonec ale ani to nepomohlo a přišel čas pověsit řemeslo na hřebík.

„David Matásek odchází ke 31. červenci 2025, vše bude dohrávat jako host,“ uvedla mluvčí Národního divadla pro iDnes.cz letos v únoru.

Šlo o čistě osobní rozhodnutí, zdůrazňuje herec: „Teď jsem myslím naprosto střízlivě usoudil, že to prostě stačilo, a bylo to jenom osobní, žádný konflikt tam není. Já Národní divadlo budu hájit pořád dál a budu tam dohrávat,“ prozradil pro eXtra.cz.

„Prostě toho bylo moc. Nejenom pracovně, ale spíš tak jako lidsky jsem toho měl… prostě se mi toho sešlo jako hodně,“ uvedl. Nyní by se rád věnoval víc sobě a svým koníčkům: Chce cestovat, chovat včely a starat se o rodinu.

Přiznal také bohaté zkušenosti s psychickými problémy a přidal jednoznačnou radu, jak si s nimi poradit: „Vyhledal jsem odbornou pomoc. To je první předpoklad, jak se z toho úspěšně dostat. Otevřenou zlomeninu si taky nebudete léčit doma alkoholem,“ prohlásil rozhodně.