Řekli mi, že budu mít chytrý telefon a mám jen hloupé dluhy

26. 7. 2025 – 9:04 | Zprávy | Anna Pecena

Jak prodejci techniky a operátoři zneužívají důvěřivost seniorů – a proč je potřeba mít se na pozoru

Zázračná nabídka, která přišla po telefonu

Volali mi, že mám štěstí. Prý jsem byl vybrán mezi omezený počet zákazníků, kteří mají nárok na „chytrý telefon nové generace za symbolickou cenu“. A že mi s tím vším pomůžou, že nemusím nic řešit. Stačí říct „ano“ a technik mi vše vysvětlí. Řekl jsem ano. O týden později už jsem měl doma mobil, který jsem neuměl zapnout, smlouvu, které jsem nerozuměl, a účet, který se blížil k deseti tisícům.

Cíl: osamělý senior

Podobné příběhy dnes nejsou výjimkou, ale smutným pravidlem. Senioři, zvláště ti osamělí, jsou ideálním cílem pro agresivní obchodní praktiky. Operátoři, prodejci techniky i různí „zprostředkovatelé“ často využívají jejich důvěřivosti, neznalosti technologií a strachu ze ztráty kontaktu s okolím.

Slíbeno: výhodně a bez starostí. Doručeno: závazek na roky

Volají pod záminkou slevy, modernizace služeb nebo výměny starého zařízení. Nabídka zní jednoduše: lepší telefon, rychlejší internet, levnější volání. Jenže v praxi to znamená složitou smlouvu, vysoké měsíční platby, přístroj, se kterým si neví rady, a závazky na dlouhá léta. Často jde o kombinaci nákupu telefonu na splátky s předraženým tarifem, někdy dokonce i o úvěrový produkt maskovaný jako běžná smlouva.

Všechno legální. Ale fér to není

Zarážející je, že podobné praktiky bývají formálně legální. Firmy si dávají pozor, aby měly všechno „papírově“ v pořádku – zákazník podepsal, zaškrtl souhlas, potvrdil po telefonu. Jenže jak se má sedmdesátiletý člověk zorientovat ve čtyřstránkovém dokumentu plném malých písmen a technických výrazů?

Stud a dluhy místo pomoci

Mnoho seniorů se za podobné chyby stydí. Neřeknou to rodině, bojí se posměchu. A tak platí, co nemusejí, nebo se dostanou do dluhů. Často pak nezbývá než kontaktovat právní poradnu, dTest nebo Českou obchodní inspekci – a i to je pro mnohé krok, který sami nezvládnou.

Co dělat, když zazvoní telefon

Rada? Nezvedat neznámá čísla, nikdy nic neodsouhlasit po telefonu, vždy se poradit s někým blízkým. A pokud už jste něco podepsali – nic není ztraceno. Každou smlouvu uzavřenou po telefonu nebo přes kurýra lze do 14 dnů bez udání důvodu zrušit. Jen o tom spousta lidí neví.

Ne každý chytrý telefon je chytrá volba

Pokud vám někdo říká, že je to „chytré“, ale vy tomu nerozumíte, buďte o to víc opatrní. Protože skutečná chytrost není v novém mobilu – ale v tom, nenechat se napálit.