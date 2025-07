Jak využít letní úrodu že zahrádky k přípravě dobrot na zimu: 10 jednoduchých tipů

26. 7. 2025 – 9:09 | Magazín | Natálie Kozak

Zachovejte si vůni, chuť a zdraví své zahradní úrody i do zimních měsíců. Tyto jednoduché recepty jsou jako malá kapsa léta ukrytá v každé sklenici. Stačí pár základních surovin, trochu trpělivosti a úžasný poklad je na světě.

1. Nakládaná rajčata- klasika, která nikdy nezklame

zdroj: Freepik.com

Vůně česneku a kopru, jemná kyselost octa a sladký nádech cukru, to jsou základní tóny tohoto tradičního zázraku.

Ingredience

5 stroužků česneku

1,8 kg šťavnatých rajčat (nejlépe švestkových, s pevnou slupkou)

6 kuliček pepře

1 bobkový list

2 sušené hřebíčky

půl svazku kopru

Na marinádu:

1 litr vody

3 lžíce cukru

1,5 lžíce soli

65 ml 9% octa

Postup

Začneme sterilizací sklenic, je to malý rituál, který zaručí, že se vaše letní plody zachovají co nejdéle. Sklenice obrátíme dnem vzhůru nad vroucí vodou, necháme stát, pak víčka povaříme zvlášť. Rajčata omyjeme a vybíráme jen ta bez šrámů. Na dno sklenice nasypeme koření, přidáme rajčata, zalijeme vroucí vodou, necháme je v ní krátce odpočinout a vodu slijeme. Proces opakujeme. Pak připravíme sladkokyselou marinádu, kterou nalijeme po okraj a pevně uzavřeme. Sklenice otočíme dnem vzhůru a necháme zchladnout, jako by se z nich linula vůně léta, i když venku už vládne zima.

2. Nakládané okurky- křupavá záležitost s tajemstvím křenu a kopru

zdroj: Freepik.com

Věčné spojení chuti a vůně, které vám připomene babiččinu kuchyni.

Ingredience

2 listy křenu

2 kg okurek (ideálně krátkých a pevnějších)

4 stroužky česneku

1 bobkový list

2 listy rybízu, třešně, dubu a vinné révy

6 kuliček pepře

2 koprové deštníky

1 litr vody

45 g soli

Postup

Okurky necháme 4 hodiny odpočívat ve studené vodě, aby nasály sílu a křupavost. Listy dobře opláchneme, sklenice umyjeme, sterilizace není potřeba. Vrstvíme koření a zeleninu střídavě do sklenic, pečlivě je napěchujeme. Sůl rozpustíme ve vodě, směs nalijeme až po okraj. Sklenice uzavřeme a necháme 2-3 dny zrát na chladném místě. Pak už jen otevřít a nechat se unést křupavým kouzlem.

3. Lilky- lahodná svačina s paprikovým nádechem

zdroj: Freepik.com

Když chcete zimní přípravu, která potěší jak masožravce, tak i zeleninové nadšence.

Ingredience

1 hlava česneku

6 sladkých paprik

1 pálivá paprika

1,3 kg lilků

1 lžíce cukru

1 lžička soli

75 ml 9% octa

90 ml slunečnicového oleje

Postup

Lilky nakrájejte na drobné kostičky, posolte a nechte pustit šťávu. Mezitím si připravte česnek s paprikou- vše rozmixujte do jemné pasty. Lilky vymačkejte, aby byly křupavé, a osmahněte dozlatova. Směs papriky a česneku přiveďte k varu s octem a olejem, přidejte cukr, sůl a lilky. Vařte ještě deset minut, horké plňte do sterilních sklenic a nechte odpočinout v teple.

4. Nakládaný česnek s kořením- pikantní záležitost pro mlsné jazýčky

zdroj: Freepik.com

Ingredience

600 g česneku

260 ml 9% octa

1 lžíce soli

260 ml vody

4 sušené hřebíčky

7 pepřových zrnek

1,5 lžíce cukru

2 bobkové listy

půl svazku kopru

Postup

Česnek oloupejte, krátce povařte ve vroucí vodě a rychle zchlaďte. Do sterilních sklenic vrstvěte česnek, koření a bylinky. Připravte horký nálev z vody, octa, soli a cukru, nalijte do sklenic, pevně uzavřete a nechte týden odpočívat na tmavém místě. Osvěžující a zároveň výrazný doplněk ke každému pokrmu.

5. Kysané zelí- zdravá klasika, která v zimě hřeje na duši i těle

zdroj: Freepik.com

Ingredience

3 kg zelí

4 lžíce soli

300 g čerstvé mrkve

2 lžíce cukru

2 lžíce žitné mouky

Postup

Zelí natrhejte, osolte a důkladně promněte, až pustí šťávu. Přidejte nastrouhanou mrkev a dobře promíchejte. Do čistých sklenic na dno nasypte trochu mouky, vrstvěte zelí a vždy pevně utlačte, nakonec opět trochu mouky. Sklenice zakryjte gázou a nechte při pokojové teplotě kvasit. Pěnu pravidelně odstraňujte, zelí propichujte, aby nezhořklo. Po několika dnech, kdy se šťáva pročistí a kvašení se zpomalí, přesuňte do chladu. Když zelí odleží, máte lahodnou, probiotiky nabitou pochoutku.

6. Domácí rajčatová adjika- ostrá a voňavá pastva pro chuťové buňky

zdroj: Freepik.com

Ingredience

600 g rajčat

600 g paprik

90 g česneku

2 lžíce soli

5 lžic cukru

2 lžíce 9% octa

Postup

Česnek oloupejte po spaření vroucí vodou. Papriky očistěte a nakrájejte na klínky, rajčata na čtvrtky. Vše rozmixujte nebo nasekejte a povařte s cukrem a solí půl hodiny. Přilijte ocet, krátce povařte, naplňte sterilní sklenice a uzavřete. Nechte odstát zabalené v teple. Výborná příloha i samostatný dip.

7. Mražení zeleniny na dušená jídla- jednoduchost a rychlost v jednom

zdroj: Freepik.com

Protože voda v produktech při zmrazení zmrzne, po rozmrazení se velmi rychle uvaří. Složení směsi lze dle chuti upravit v závislosti na pokrmu: přidejte květák, čerstvé bylinky, brokolici. Příprava zeleniny na zimu se bude hodit, protože v chladném období je výběr čerstvých produktů v obchodě omezený.

Cibuli, česnek, brambory a červené zelí byste tímto způsobem neměli zmrazovat, protože by ztratily svou chuť.

Mixujme letní úrodu, aby nás hřála i v zimě.

Ingredience

1 lilek

4 rajčata

2 cukety

120 g zeleného hrášku

2 mrkve

Postup

Zeleninu očistěte, nakrájejte, lilek případně nechte půl hodiny v solném nálevu a dobře opláchněte. Hrášek blanšírujte krátce ve vroucí vodě. Vše promíchejte, rozdělte do sáčků nebo nádob a skladujte v mrazáku. Až přijde chuť na teplé jídlo, jen vyndáte, rozmrazíte a rychle upravíte.

8. Pomazánka z lilku- lahodná a plná slunce

zdroj: Freepik.com

Ingredience

2 kg lilků

4 cibule

5 stroužků česneku

1 kg rajčat

4 mrkve

2 lžíce soli

1,5 lžíce cukru

110 ml oleje

55 ml octa

Postup

Lilky nakrájejte a opečte dozlatova. Ostatní zeleninu oloupejte, nakrájejte a duste doměkka. Vše smíchejte, oslaďte, osolte, přilijte ocet a vařte půl hodiny. Hotové plňte do sterilních sklenic, pevně uzavřete a těšte se na zimní chutě.

9. Cuketová pomazánka s houbami- vůně lesa a zahrádky v jedné sklenici

zdroj: Freepik.com

Ingredience

2,5 kg cukety

600 g žampionů

3 mrkve

130 g vlašských ořechů

2,5 lžíce soli

1,5 lžíce cukru

4 stroužky česneku

130 ml oleje

3 cibule

55 ml octa

Postup

Cuketu očistěte a nakrájejte, houby nakrájejte na plátky, ořechy nasekejte. Cibuli a mrkev osmahněte, přidejte houby a cuketu, duste půl hodiny. Přidejte ořechy, česnek, sůl, cukr a ocet, vařte 12 minut. Naplňte do sklenic, uzavřete a uchovávejte.

10. Korejská mrkev- pikantní svěžest na každý den

zdroj: Freepik.com

Ingredience

1 kg mrkve

120 ml slunečnicového oleje

1 hlava česneku

1/2 lžíce octové esence

1 lžička černého pepře

2 lžíce cukru

1 lžíce soli

1 lžička červené papriky

Postup

Mrkev nastrouhejte na tenké nudličky, promíchejte se solí, pepřem, cukrem a octovou esencí. Česnek nasekejte a přidejte k mrkvi. Na pánvi zahřejte olej a nalijte na zeleninu. Smíchejte, dejte do sklenic a sterilizujte deset minut ve vodní lázni. Nechte vychladnout zabalené v utěrce. Lahodná, křupavá a plná života.

A teď už se jen tešit na zimu, pak otevřít sklenici, ponořit lžičku, zavřít oči a nechat chuťové pohárky vyprávět příběh léta, které v srdci nikdy nezmrzne.