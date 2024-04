Rakušan: Pakt není dokonalý, dává ale základ pro budoucí zvládnutí situace

Migrační pakt, o němž dnes budou jednat poslanci na mimořádné schůzi vyžádané opozičním hnutím ANO, není podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) dokonalý, ale dává základ pro další opatření. Je tak lepší než současná neexistence přesných pravidel například ve sdílení informací či návratové politice. Rakušan to řekl novinářům před dnešním jednáním dolní komory. Lidovecký poslanec Michael Kohajda uvedl, že pakt obsahuje některé dobré kroky, KDU-ČSL má ale k současné podobě dohody i výhrady.

"Nynější stav migrace v unii je neuspokojivý, vyžaduje racionální řešení, nikoli iracionální strašení," uvedl Rakušan s tím, že neřešená migrace povede k tomu, že se Evropská unie ocitne ve stavu faktického ohrožení.

Podle něho migrační pakt neobsahuje částku, kterou by musel zaplatit členský stát za nepřijatého migranta. Naopak obsahuje úpravu navrženou českou stranou. Tato úprava podle ministerstva vnitra stanovuje, že mezi státy postižené významným migračním tlakem budou patřit i ty s vysokým počtem osob s udělenou dočasnou ochranou, tedy uprchlíků z Ukrajiny, na svém území.

"Nikdo netvrdí, že pakt zastaví migrační toky. Je to základna pro to, abychom situaci v budoucnu mohli zvládat," uvedl Rakušan. Zopakoval, že vyjednaná výjimka se bude odvíjet od počtu Ukrajinců uprchlých před konfliktem jejich země s Ruskem. "Přeju si, aby výjimka netrvala věčně, přeju si konec války, aby se Ukrajinci mohli vrátit," uvedl s tím, že poté pro Česko začnou platit stejné podmínky jako pro ostatní evropské země, což považuje za zcela správné.

Podle Kohajdy se paktem rozšíří nástroje kontroly vnějších hranic i možnosti boje proti pašeráctví, nastaví se také konkrétní a rychlejší pravidla pro azylové řízení. Koaliční lidovci ale v dohodě vidí i řadu nedostatků. Kohajda poznamenal, že povinné kvóty, které jeho strana odmítá, se schovávají za "povinnou solidaritu".

Azylové řízení by podle poslance mělo směřovat ke kratším lhůtám, maximálně ke čtyřem týdnům. Poté by měly být pevně nastaveny procesy pro další postup v případě osob, které oprávnění k azylu neobdrží. Posílit boj proti pašerákům by se měl mezinárodními dohodami Evropské unie s třetími státy, míní.

Záchytná centra by se pak měla budovat nejen na území členských států EU, které jsou zasaženy přímou migrační vlnou, ale i v třetích zemích, uvedl Kohajda. Program mimořádné schůze ale lidovci přes výhrady nepodpoří, považují ji za laciné politické gesto.

Zákonodárci ANO pokládají nová unijní migrační pravidla za jednu z největších chyb vlády Petra Fialy (ODS) z doby českého předsednictví v Radě EU. Pakt schválili minulý týden europoslanci. Podle předsedy ANO Andreje Babiše pakt problém s migranty neřeší. Obsahuje podle něj také skryté kvóty na uprchlíky. Schválená podoba paktu je podle zákonodárců ANO zradou. Rakušan balíček hájí s tím, že umožní účinnější ochranu vnějších hranic Evropské unie a rychlejší vyhošťování.