Pyšná škodná! Pávi obsadili město v Kalifornii a utlačují jeho obyvatele

Pro někoho jsou pávi symbolem pýchy a krásy, pro obyvatele kalifornského města Tracy jsou noční můrou. Přemnožené hejno těchto ptáků místní terorizuje svým křikem, výkaly a stále častějšími výpady proti lidem.

Pávi hřadují na střechách, promenádují se po zahradách a verandách, vydávají nelibozvučné zvuky, a kam se pohnou, trousí trus, napsal zpravodajský server The Sacramento Bee.

„Jsou krásní, ale žít s nimi - to je docela něco jiného. Naše střechy jsou celé bílé - a není to sníh,“ řekla místní obyvatelka Terina Laceyová stanici KCRA-3. „Jakmile k vám přiletí, okamžitě se začnou chovat jako doma,“ dodala s tím, že paví samečci, kteří se pyšní svými nádhernými ocasy posetými výraznými oky, jsou při namlouvání a páření schopní dělat na střechách takový hluk, jako by tam chodil člověk.

Tito malební ptáci původně žili v místní mlékárně, která ale před desítkami let ukončila provoz. Pávi se dál rozmnožovali a postupně se naučili létat do obytných čtvrtí, kde je některé rodiny začaly krmit. Nyní jich je ve městě zhruba třicet a odmítají odejít.

A taky nejsou nijak plaší. „Občas se k vám přiblíží na hodně krátkou vzdálenost a někdy po vás dokonce i vystartují,“ svěřil se stanici KCRA-3 místní pošťák Corey Marzett.