Aktualizováno: Putin znovu vyzval Kyjev k přímým jednáním s povstalci v Donbasu

Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyjádřil politování nad vyhrocením situace v Donbasu na východě Ukrajiny, odkud jsou hlášeny nové přestřelky mezi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatisty.

(AKTUALIZOVÁNO) Povstalci na východě Ukrajiny oznámili evakuaci civilistů z Doněcka a Luhanska do Ruska a uvedli, že se obávají ukrajinské ofenzívy. Putin vyzval Kyjev, aby ukončil konflikt tím, že začne jednat přímo s povstalci.

Ukrajina jednat „s loutkami Moskvy“ odmítá a domáhá se rozhovorů s vedením Ruska, které podle Kyjeva okupuje kromě Krymu i část Donbasu. Takové jednání zase odmítá Moskva.

„Bohužel, přímo teď sledujeme zostření situace v Donbasu,“ řekl Putin po dnešním setkání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. „Klíčem k obnovení občanského míru na Ukrajině a snížení napětí okolo této země je splnění minských dohod. Vše, co Kyjev musí udělat, je sednout za jednací stůl s představiteli Donbasu a dohodnout politické, vojenské, ekonomické a humanitární opatření k ukončení konfliktu. Čím dříve se tak stane, tím lépe,“ zdůraznil ruský prezident podle agentury Interfax.

Putin je přesvědčen, že Západ v libovolném případě vyhlásí proti Rusku sankce, které chystá pro případ, že by Rusko vpadlo na Ukrajinu. Záminka pro zavedení sankcí se podle Putina vždy najde. „Sankce budou v libovolném případě, ať bude nějaký důvod související s Ukrajinou, nebo nebude, protože cíl je jiný - zbrzdit rozvoj Ruska a Běloruska. Kvůli tomuto cíli si vždy najdou důvod, aby zavedli ta či jiná nelegitimní omezení. Není to nic jiného než nekalá konkurence,“ prohlásil podle TASS.

Sankční nátlak šéf Kremlu pokládá za „hrubé porušení mezinárodního práva“ - ale na právo si Západ podle Putina vzpomene jen tehdy, pokud mu to vyhovuje. Jinak s radostí na všechny normy zapomene. „Jedinou cestou, jak to překonat, je sílit zevnitř, a to především ekonomicky,“ zdůraznil. Moskva a Minsk si proto musí pomáhat, a toho se týkalo dnešní setkání s Lukašenkem. Za osm let sankcí Rusko podle Putina dokázalo z 90 procent splnit úkoly souvisejí s nahrazením zakázaného zboží a výrobků z dovozu. Dopady sankcí podle Putina postihly i spojenci USA, ale ti nyní „raději mlčí a trpí“.

Běloruský vůdce uvedl, že v sobotu společně s Putinem zavítají na vojenské cvičení. Diplomacie a vojenská cvičení pomáhají podle Lukašenka oběma zemím čelit Západu, který už „prohrál první kolo“ tohoto střetu.

Lukašenko neupřesnil, které vojenské cvičení má na mysli. Obě země nyní pořádají v Bělorusku velké společné manévry, které západní státy vnímají jako možnou hrozbu pro sousední Ukrajinu. Putin má v sobotu také velet cvičení ruských strategických sil, poznamenala agentura Reuters.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov později agentuře Interfax řekl, že Putin bude v sobotu sledovat cvičení strategických sil ze střediska ministerstva obrany. Připustil, že se k Putinovi přidá Lukašenko.

Putin ocenil, že Rusko a Bělorusko během loňského roku významně pokročily v budování společného svazového soustátí, a to mimo jiné přijetím 28 společných integračních programů. Rusko a Bělorusko tvoří formálně svazové soustátí od roku 1999.

Putin a Lukašenko jednali v Kremlu bez proticovidových omezení, na rozdíl od předchozích jednání Putina s francouzským prezidentem a německým kancléřem. Putina od Emmanuela Macrona a Olafa Scholze tehdy dělila šestimetrová vzdálenost mezi dvěma konci stolu, protože oba hosté odmítli absolvovat ruský PCR test.

Lukašenko a Putin se letos tváří v tvář setkali poprvé, loni v prosinci spolu jednali v Petrohradu. „Před jednáním si prezidenti stiskli ruce a přátelsky se objali,“ uvedl TASS a dodal, že Putin se Lukašenka s úsměvem nejprve dotázal, zda podstoupil test, a pak jej přátelsky uvítal. Lukašenko přikývl a přiznal, že mohl přijet dřív, ale čekal na výsledek testu. Společně pak usedli do křesel u krbu.

(14:27, původní zpráva) Kreml označil situaci v Donbasu na východě Ukrajiny za velice znepokojivou a potenciálně velmi nebezpečnou. Z východu Ukrajiny jsou totiž hlášeny další přestřelky a ostřelování mezi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatisty.

Potyčky na Donbasu

O situaci okolo Ukrajiny a také ohledně ruských bezpečnostních požadavků vůči Západu už dnes ruský prezident Vladimir Putin jednal se členy své bezpečnostní rady, uvedl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov. Jednání se Západem o zárukách bezpečnosti mají pokračovat, doplnil Peskov podle agentury TASS.

„Právě skončila operativní porada se stálými členy bezpečnostní rady, kterou vedl prezident. Hlavním tématem byla vysoce vyspělá odvětví našeho průmyslu, ale samozřejmě hovořili o situaci okolo Ukrajiny, s důrazem na rostoucí napětí, které je mimochodem provokováno zvenčí,“ poznamenal Peskov.

Debata se také týkala bezpečnostních záruk, které Rusko požaduje od Západu, a Putin seznámil své spolupracovníky se svými kontakty se zahraničními kolegy za poslední týden.

Čtvrteční potyčky mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty v Donbasu byly nejhorší od roku 2015. Od dnešního rána pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) zaznamenali již 80 porušení dohodnutého příměří, uvedla agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného diplomata.

Rusko je znepokojeno zprávami o prudkém zvýšením počtu přestřelek v Donbasu s využitím zbraní, zakázaných mírovými dohodami z Misku, a bude požadovat, aby pozorovací mise OBSE neskrývala vinu ukrajinské armády, prohlásil dnes podle agentury TASS šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.

„Není to poprvé, co kyjevský režim nejhrubějším způsobem porušuje své závazky. Pokaždé, kdy se podaří dohodnout dodatečná opatření k zajištění přiměří, tak je sabotuje,“ prohlásil.

Problém ruský ministr vidí v tom, že Kyjev odmítá přímý dialog s povstalci v Doněcku a Luhansku. Jako „rozmar“ odmítl návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jednat o bezpečnosti Ukrajiny, nutné je podle Lavrova zajistit bezpečnost celého regionu, celé OBSE, což je podle ministra zahraničí součástí ruských návrhů vůči USA a NATO.

Zvyšování napětí

Proruští povstalci na východě Ukrajiny dnes ráno obvinili ukrajinské vládní síly z dělostřelecké a minometné palby na své území. Podle agentury Interfax separatisté hlásí tři incidenty. Ukrajinská armáda ráno oznámila, že separatisté na Donbasu za uplynulých 24 hodin porušili příměří v 60 případech.

Po čtvrtečních hlášených útocích se Kyjev a povstalci vzájemně obvinili ze zvyšování napětí v oblasti, což vyvolalo obavy, že by se do konfliktu mohlo zapojit Rusko, které u ukrajinských hranic shromáždilo desetitisíce vojáků.

Kyjev a Ruskem podporovaní separatisté jsou ve válce už osm let a příměří mezi oběma stranami je běžně porušováno, tento týden se však intenzita bojů výrazně zvýšila, upozornil Reuters.

Konflikt si vyžádal asi 14 000 lidských životů. Podobné zprávy o ostřelování přicházely z oblasti Donbasu ve čtvrtek, kdy se z útoků vinily obě strany navzájem.

Západní země už delší dobu varují před nebezpečím ruské invaze na Ukrajinu a tvrdí, že se Moskva bude snažit před útokem vyvolávat provokace, aby mohla svůj výpad ospravedlnit.

Rusko záměr provést invazi nadále popírá a zveřejnilo záběry, které podle něj ukazují stahování vojenské techniky od ukrajinských hranic. Západní země však tvrdí, že tam ruských vojáků a techniky dál přibývá a navíc se seskupují do bojových pozic.