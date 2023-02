Putin slíbil, že nedá zabít Zelenského, řekl izraelský expremiér

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil bývalému izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi, že nedá zabít ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Bennett to řekl v rozhovoru, ze kterého cituje agentura AP.

Na začátku ruské invaze na Ukrajinu se Bennett snažil zprostředkovat řešení konfliktu a v březnu kvůli tomu odletěl do Moskvy.

Bennett agentuře řekl: „Zeptal jsem se ho (Putina) přímo: ‚Jak to je, máte v plánu zabít Zelenského?‘ On mi na to řekl: ‚Nezabiju Zelenského.‘ Já jsem na to na reagoval: ‚Chápu to správně, že mi dáváte slovo, že nezabijete Zelenského?‘“

Na to prý Putin znovu jednoznačně odpověděl, že Zelenského nezabije.

Bennett potom ukrajinskému prezidentovi zavolal, aby ho zpravil o slibu, který mu dal Putin. „Poslyšte, právě jsem měl jednání, nezabije vás,“ řekl prý Zelenskému.

Věrohodný Putin?

Když se Bennetta ukrajinský prezident ptal, jestli si tím je jistý, ujišťoval ho, že si je stoprocentně jistý.

Agentura AP však připomíná, že Bennett byl nezkušený lídr, který v době, kdy Rusové vtrhli na Ukrajinu, působil ve funkci premiéra jen něco málo přes půl roku. Současně podotýká, že krátce před invazí ruský prezident takový záměr popíral.

Izrael podle agentury AP udržuje dobré vztahy s Kremlem ze strategických důvodů, protože chce pokračovat ve vojenských operacích v Sýrii, jejichž cílem je zabránit upevnění pozic íránských sil v blízkosti Izraele.

V této věci se přitom židovský stát musí koordinovat s Ruskem. Současně se ale snaží po vzoru západních zemí dát najevo podporu Ukrajině.

Benjamin Netanjahu, který nastoupil do čela vlády po Bennettovi, však naznačil, že by Ukrajině mohl poskytnout protiraketový systém Železná kopule. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová varovala Izrael, že se tím zapojí do války.