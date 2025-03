Sporty je třeba střídat! Bývalka po Milanu Barošovi přestala zapírat: Tentokrát je s hokejistou

Spekulacím je konec, Tereza Barošová se přestala stydět a nová láska je venku.

V médiích se o jiskrách, které mezi sebou zažehli Tereza Barošová a sportovní funkcionář Filip Neusser, spekulovalo tak dlouho a vehementně, až oběma evidentně začalo lézt na nervy něco dále skrývat. Tereza, bývalá partnerka slavného fotbalisty Milana Baroše, zveřejnila spokojenou fotku s Filipem na Instagramu:

Filip se prakticky celý život věnoval pozemnímu hokeji: Už v šesti letech chodil do kroužku, v 16 už z něj byl oceňovaný brankář. Odehrál přes 150 zápasů za reprezentaci a během kariéry byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje na hned několika významných kláních: Na ME do 21 let 1998, třikrát na mistrovství Evropy divize B a jednou na mistrovství Evropy divize A.

Po ukončení kariéry zůstal u řemesla. Již během svých závěrečných hráčských let ještě fungoval jako místopředseda Českého svazu pozemního hokeje, poté se stal též trenérem ženské reprezentace. Tereza si zkrátka nevybrala žádného leváka. Tak ať to vydrží!

Ani Milanu Barošovi nezbyly jen oči pro pláč, po krachu manželství s Terezou našel oporu v náruči nové lásky, Anety Vrzalové.