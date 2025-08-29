Prvňáčky z Kladrub, Řečan a Přelouče sveze první školní den kočár tažený koňmi
29. 8. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prvňáčky z Kladrub nad Labem na Pardubicku sveze první školní den kočár tažený starokladrubskými koňmi.
Tradici kladrubský hřebčín udržuje od konce 70. let minulého století. V novodobé historii zve do kočáru také děti z Řečan nad Labem a okolí. Letos pojede kočárem třicítka školáků. Dopoledne kočár s koňmi zavítá také do Přelouče, řekla ČTK mluvčí hřebčína Kristina Chaloupková.
"Z Kladrub to bude asi pět dětí a další jsou z Řečan a okolních obcí. Poslední roky jsme měli 40 dětí, byly silné ročníky. Teď je dětí méně. V kronice jsme zjistili, že kočár začal jezdit v září 1977. Kromě covidu se tradice nepřerušila," řekla ČTK ředitelka řečanské školy Naděžda Doubravová.
Pro děti je svezení kočárem hezký zážitek na začátku školního roku a těší se na něj. Dlouhou dobu kočár vozil jen kladrubské děti, kde je jenom školka a není tam základní škola. "Pak jsme domluvili, aby si to mohly užít všechny děti. A svezou se i řečanské," řekla Doubravová. Kolik přesně let to je, si ředitelka nepamatuje, odhaduje, že to bylo před 15 lety.
Kočár s dvojspřežím skarokladrubských běloušů vyjede v pondělí v 7:00 od kladrubské mateřské školy a dojede do Řečan před základní školu. Už druhým rokem provází cestu komplikace v podobě stavby mostu přes Labe.
"Stejně jako v loňském roce je dvojspřeží starokladrubských koní doveze pouze k mostu přes Labe, jelikož jízda přes provizorní most není pro koně vhodná. Děti tak musí přes provizorní most samy. Na jeho konci bude čekat druhé dvojspřeží, které děti doveze až před školu," řekla mluvčí hřebčína Kristina Chaloupková.
Potom se dostanou na řadu děti z Řečan a okolních obcí a nastoupí také do kočáru. Po první školní hodině v 8:45 bude také dvojspřeží v Přelouči na Pardubicku, děti se s ním projedou kolem základní školy. "Jsou to dvě třídy prvňáčků, v každé z nich je kolem 30 dětí. Postupně se prostřídají. Kočár pojme šest dospělých, dětí se tam vejde víc, jsou menší. Spřežení jezdí za jakéhokoliv počasí," řekla Chaloupková.