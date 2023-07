Průtoky českých řek jsou na 15 až 45 procentech standardu

Průtoky na řekách v ČR se pohybují na 15 až 45 procentech dlouhodobého průměrnému průtoku v červenci. Stav na většině povodí je silně podnormální. Nedostatek vody pro domácnosti a průmysl nehrozí, řekl po dnešním jednání s řediteli podniků spravujících povodí Vltavy, Moravy, Ohře, Odry a Labe ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Výborný uvedl, že vodohospodáři vydali 52 rozhodnutí o omezení odběru vody, převážně na menších tocích. Loni touto dobou bylo 39 zákazů, doplnil. Jakost vody je podle ministra dobrá. „Pokud jde o rekreační účely, tak i tam až na výjimky je kvalita pořád dobrá,“ řekl.

Vodohospodáři v celém Česku podle ministra průtok na tocích zvýšili o 154 milionů metrů krychlových vody. Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala řekl, že na Vltavě se průtoky pohybují mezi deseti až 55 procenty dlouhodobého průměru v červenci. „Všechny vodárenské nádrže jsou naplněné až na úroveň 95 procent,“ uvedl. Největší nádrž Želivka, která zásobuje 1,5 milionu obyvatel, je podle něj naplněná na 94 procent. Doplnil, že od 1. do 26. července se z Vltavské kaskády doplnil průtok o 33 milionů metrů krychlových. Odpovídá to situaci, jako by se vypustila celá vodní nádrž Římov v Jihočeském kraji, dodal.

Ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč řekl, že vody pro odběratele je v povodí dostatek a nádrže v jeho správě jsou naplněné na 80 až 98 procent jejich kapacity. „V minulosti jsme neiniciovali žádná omezení na odběr vody a ani letos tomu nic nenasvědčuje,“ řekl. V Moravskoslezském kraji podle něj 88 procent odběrů vody pochází ze soustavy ve správě Povodí Odry, zbytek je z podzemních vod a dalších zdrojů.

V Povodí Moravy je podle generálního ředitele Václava Garguláka naplněno všech 15 vodárenských nádrží na 75 až 100 procent kapacity. Od začátku července vodohospodáři zvýšili průtoky řek o 28 milionů metrů krychlových, dodal.

Na více než 80 procent kapacity je naplněno 13 nádrží v Povodí Ohře, uvedl generální ředitel Zbyněk Folk. V Povodí Labe se podle generálního ředitele Mariána Šebesty daří proti suchu bojovat rovněž díky vodě v nádržích, z nichž většina je dobře naplněná. „Jsme ve spojení se zemědělci, se kterými koordinujeme zavlažování,“ řekl. Zvyšovat průtoky řek se daří díky dostatku vody zejména v nádrží Rozkoš, dodal.