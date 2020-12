Průšvih s prodejem dálničních známek: Systém několik hodin nefungoval

Ostré kritice z řad opozice i koaliční ČSSD čelí neúspěšný rozjezd prodeje elektronických dálničních známek. Systém byl od rána kvůli chybě mimo provoz, po čtvrté hodině odpoledne začal znovu fungovat.

Nákup elektronických dálničních známek na příští rok přes internetový obchod edalnice.cz od rána nefungoval. Ostrý provoz se měl spustit 1. prosince, podle Martina Opatrného, mluvčího státní společnosti Cendis, která systém provozuje, se ještě ladily detaily. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) výpadky na tiskové konferenci vysvětlil snahou o zajištění systému před jeho přetížením a případnými útoky hackerů. Systém stál téměř 310 milionů korun. Známky začnou platit nejdříve od 1. ledna.

"Web edalnice.cz i e-shop už fungují bez problémů. Problémy, které jsme ráno identifikovali, jsme vyřešili," řekl odpoledne Opatrný. Systém by tak nyní měl fungovat bez omezení, další chyby Cendis neregistruje. Mluvčí ovšem připustil, že se systém může v příštích dnech stát terčem útoků hackerů, což případně může narušit plné fungování stránek. Šéf Cendisu Jan Paroubek přiznal, že chyba byla na straně firmy. "Jedna komponenta generuje obrovské množství operací mezi frontendem a backendem, což se nám při testech neprojevilo", uvedl po poledni.

Nefunkční systém kritizovala opozice i ministr Petříček

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) považuje nefunkční e-shop edalnice.cz s elektronickými dálničními známkami v první den plánovaného uvedení do provozu za nepřijatelný. "Mám pocit déjá vu. Do tohoto projektu putovalo několik set milionů korun a pan ministr za funkčnost systému dával hlavu na špalek. Doufám, že to teď uspokojivě vysvětlí. Taková situace hned první den je nepřijatelná," uvedl na twitteru Petříček.

Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík na tiskové konferenci ve sněmovně ironicky pogratuloval všem, kteří si chtěli první den známku koupit. Havlíček by podle něj měl zvážit, zda zvládá funkce ministra průmyslu a obchodu i dopravy. "Prodej elektronických dálničních známek měl dnes začít, ale státní e-shop nefunguje. Jak symptomatické pro tenhle stát. Za 300 milionů jsme dostali demoverzi. 'Plné verze' se dočkáme, až se zase stát nebude řídit jako firma a ministr dopravy se bude věnovat plně jednomu resortu," uvedl na twitteru předseda STAN Vít Rakušan.

"Ministr Havlíček s velkou slávou spustil e-shop na dálniční známky, ale pak ho překvapilo, že tam lidé opravdu nakupují, tak ho hned zavřel. Tak tohle vládě zase nevyšlo. Česká republika potřebuje skutečnou digitalizaci, ne jeden nefungující e-shop," poznamenal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Pirátský poslanec Ondřej Profant připomněl slogan premiéra Andreje Babiše (ANO), že Češi jsou schopný národ, jen je řídí nemehla. "Přesně tak je to v případě nákupu dálničních známek," uvedl. Úterní dění kolem e-shopu je podle něj ukázkou nekompetence.

Podle místopředsedy TOP 09 Lukáše Otyse dopadl skvělý záměr na papíře "jako obvykle fiaskem". "Reálný odraz toho, jak 'funguje' naše současná vláda," uvedl. "'Systém jsme nastartovali, systém funguje, jenom se nedá používat.' To je v zásadě geniální komunikační zkratka, jak popsat konání téhle vlády," napsal na twitteru šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Přípravy nového systému dálničních známek provázely v počátcích problémy, které stály místo i předchozího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Stát po vlně kritiky zrušil původní soutěže na provozovatele IT systému, který vysoutěžil za 401 milionů korun. Spolu s tím zastavil další návazné tendry. Ministerstvo dopravy poté zakázku i se supervizí zadalo státnímu podniku Cendis. Podle Havlíčka tím a celkovým zjednodušením systému stát proti původním předpokladům ušetřil okolo 500 milionů korun. Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995. Současných 1500 korun za rok platí motoristé od roku 2012. Loni stát vybral 5,35 miliardy korun. Elektronické viněty fungují i v některých okolních zemích, například na Slovensku.

Mluvčí Opatrný připustil, že se v provozu objevila chyba, podle ministra Havlíčka by systém mohly postihovat mírné výpadky během prvních dvou dnů. "Nechceme ten systém přetížit. Chceme se raději držet bezpečného provozu, protože bude jistě docházet k útokům," komentoval zatím jeho dosavadní fungování.

Při návštěvě e-shopu se uživatelům ráno ukazovalo oznámení: "Právě pro Vás připravujeme nové funkce. Za okamžik bude vše hotovo. Zkuste to prosím za pár minut znovu."

První prodeje už ovšem systém ještě před ranními výpadky zaznamenal, přesný počet dosud prodaných známek zatím známý není. Výpadek zatím řidiče při užívání dálnic příliš neomezuje, nové elektronické viněty totiž začnou platit nejdříve od 1. ledna. Dosavadní roční kupony měly začátek platnosti už od 1. prosince. Letos zakoupené nalepovací roční známky budou platit až do 31. ledna příštího roku.

Nové elektronické dálniční známky budou vedené na registrační značku vozidla. Typy i ceny zůstávají pro příští rok stejné, roční známka stojí 1500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Zůstává i zvýhodnění pro ekologická auta. Novinkou je možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až s předstihem 90 dnů. Roční známky navíc budou nově fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok.

Společnost Shoptet, která provozuje platformu pro zhruba polovinu tuzemských e-shopů, zakázku již loni kritizovala. "Návštěvnost se běžně odhaduje již při tvorbě zadávací dokumentace a podle toho se dimenzují servery. U nás běží prakticky polovina českých e-shopů, které měly rekordní návštěvnost, ale přesto jsme nápor dokázali zvládnout. Příliš tedy nerozumíme překvapení, kolik lidí e-shop na dálniční známky navštívilo. Je běžné, že třeba díky dobré marketingové kampani se návštěvnost e-shopu zvýší i několikanásobně, a řešení na to zkrátka musí být připraveno. Navíc u e-shopu s obrovskou návštěvností je možné připravit i řešení typu fronty pro návštěvníky, a řídit tak na něm provoz," uvedl výkonný ředitel Miroslav Uďan.