Protopopová končí v Národním ústavu duševního zdraví, dle Maláčové by měl Babiš odstoupit

Psychiatrička Dita Protopopová na vlastní žádost odchází z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Posudek Protopopové měl dle médií synovi premiéra Andreje Babiše (ANO) pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Protopopová, která bývala Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, už dřív rezignovala na mandát zastupitelky Prahy 8. Část ministrů dnes také uvedla, že jim stačí, jak Babiš vysvětlil případ veřejnosti, dle ministryně práce Jany Maláčová, by měl však premiér odstoupit.

"Paní Protopopová sama navrhla, že odejde, tudíž jsme tuto nabídku přijali," řekl mluvčí ústavu Jan Červenka. Připomněl, že Protopopová měla v ústavu malý úvazek. Protopopová nyní pracuje na ministerstvu zdravotnictví, podle serveru Seznam Zprávy je hlavním garantem velké reformy psychiatrické péče v Česku.

Protopopová ve vyjádření pro média uvedla, že ji situace mrzí a ve své praxi nikdy nic nezanedbala, což podle ní potvrdil i ředitel NUDZ Cyril Höschl.

"Mediální tlak na samotný ústav a na mou osobu ale byl tak ohromný, že jsem se rozhodla svůj částečný úvazek ukončit. Celá ta kauza velmi zásadně ovlivnila jak můj profesní, tak osobní život a já doufám, že mediální hon a útoky části veřejnosti spojené se zpochybňováním mých odborných kvalit brzy ustanou," uvedla psychiatrička. Deníku N řekla, že všichni její pacienti odcházejí s ní do nového zaměstnání.

Národní ústav duševního zdraví nedávno prověřoval lékařské zprávy Protopopové z období, kdy řešila i případ Babišova syna. Červenka tehdy uvedl, že Protopopová se v žádné zprávě neprohřešila proti etice ani skutečnému stavu věcí. Prověrka následovala poté, co Babišův syn v reportáži serveru Seznam Zprávy řekl, že Protopopová mu dala na výběr mezi pobytem v NUDZ a cestou na "prázdniny". Manžel Protopopové ho pak odvezl na ukrajinský Krym anektovaný Ruskem.

Ředitel ústavu Höschl minulý týden v České televizi uvedl, že u psychotických pacientů nemusí být vždy pravda, co říkají. "Paní doktorka mi sama řekla, že žádnému pacientovi nikdy tímto způsobem žádnému pacientovi nevyhrožovala," řekl. Uvedl také, že nikdo z pracovníků ústavu na Babiše mladšího nevypracoval znalecký posudek pro policii.

Babiš mladší je spolu se svým otcem stíhaný v kauze 50milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou. Po návratu televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně.

Reportáž serveru Seznam Zprávy odvysílaná minulý týden v pondělí odstartovala vládní krizi. Opoziční strany chtějí na páteční schůzi Sněmovny vyslovit nedůvěru vládě, potřebovaly by k tomu ale buď hlasy vládní ČSSD, nebo komunistů. Širší vedení KSČM bude o věci jednat dnes odpoledne. Prezident Miloš Zeman ale avizoval, že v případě pádu vlády opět pověří sestavením nového kabinetu Babiše.

Případ zatěžuje vládu, míní Maláčová

Části ministrů stačí před pátečním hlasováním poslanců o nedůvěře vládě, jak premiér Andrej Babiš (ANO) vysvětlil kauzu údajného únosu svého syna veřejnosti. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) však případ zatěžuje vládu a premiér by měl odstoupit a vrátit se případně na post předsedy vlády po objasnění svých kauz.

"Myslím si, že je to nešťastné, že to zatěžuje vládu a chtělo by to razantní řešení. Nejšťastnější by byl ten slovenský model, to znamená, kdyby pan premiér odstoupil, vyřešil si své problémy a pak by se případně vrátil," řekla novinářům Maláčová. Vláda podle ní má své výsledky a její konec by asi byl špatný pro občany země.

S dosavadním řešením případu je naopak spokojena ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

Schillerová uvedla, že Babiš jí osobně okolnosti případu osvětlil se stejnými argumenty, jaké použil vůči veřejnosti. "I já mám ve vzdálenějším okolí schizofrenika," dodala ke svému pohledu na věc.

Sociální demokraté zformulují svůj postoj ke kauze na středečním zasedání širšího vedení, ve čtvrtek zasedne jejich poslanecký klub. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) chce svůj názor na věc sdělit až kolegům na těchto fórech.

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) věří, že vláda bude mít důvěru i po pátečním hlasování. "Jsem přesvědčen, že širší vedení, dnes se schází výbor, vyjádří důvěru panu Babišovi i vládě," připomněl jednání, které plánuje hnutí ANO na dnešní večer. Po zasedání kabinetu novinářům řekl, že i dnes vláda prokázala, že je nadále schopná jednat, debatovat a věcně rozhodovat.

ANO podle Brabce nemá žádnou záložní variantu, Babiš je jediným kandidátem na premiéra. "Myslím, že o tom nebude ani debata na dnešním výboru," uvedl. ANO tuto debatu absolvovalo už před několika měsíci, kdy dospělo k závěru, že trvá na Babišovi, vysvětlil.

Dosavadními výsledky kabinetu zejména v sociální oblasti hájil pokračování kabinetu i ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Bylo by podle něj nelogické hlasovat proti vládě. Zmínil, že Babiš kauzy vysvětluje, jak slíbil.