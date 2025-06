Proč se Češi chodí dívat na byty, které si nikdy nekoupí? Nová móda má překvapivě lidský důvod

13. 6. 2025 – 10:25 | Magazín | Žanet Ka

Ceny nemovitostí trhají rekordy, hypotéky se stávají luxusem a vlastní bydlení je pro řadu lidí v Česku stále vzdálenější sen. A tak vznikl nový trend: lidé se chodí dívat na byty, které si ve skutečnosti neplánují koupit. Jen tak. Z nudy, z touhy, z frustrace. A trochu i kvůli kafi s výhledem na Vltavu.

Když se z realitní prohlídky stane víkendový program

Bytoví turisté – tak se přezdívá lidem, kteří si sjednávají prohlídky nemovitostí, přidávají je do oblíbených na realitních portálech, komunikují s makléři, ale ve finále nikdy nekoupí. A často to ani nemají v plánu.

Většina z nich nemá dostatečný rozpočet, někteří ani hypotéku nedostanou, ale o to víc mají chuť „aspoň se podívat“. Nejde nutně o podvodníky. Spíš o lidi, kteří hledají malý adrenalin, zážitek, nebo prostě moment, kdy si mohou na chvíli představit, že ten penthouse s terasou v Troji je jejich.

zdroj: Freepik.com

Česko pod tlakem: Co říkají čísla?

Realitní trh v Česku je ve varu – a dostat se k bydlení je složitější než kdy dřív. Podívejme se na pár fakt:

Průměrná cena bytu v Praze (60 m²) dosahuje 18násobku ročního příjmu – nejvíc ve střední Evropě.

Nájemné v hlavním městě vystoupalo v průměru na 18,79 € / m² měsíčně , což je asi 470 Kč/m² – nárůst o 60 % od roku 2019 .

Přes uvolňování hypoték a meziroční růst prodejů o 13 % v 1. pololetí 2024 zůstává trh přehřátý – nedostatek nové výstavby dál drží ceny vysoko.

Praha – ráj realitních snílků

Zatímco v regionech je bytová turistika spíše výjimečná, Praha se stala jejím neoficiálním hlavním městem. Dává to smysl – je tu koncentrace nejdražších nemovitostí, prestižních čtvrtí a krásných výhledů, které lákají nejen kupce, ale i zvědavce.

„Za poslední měsíce jsme zaznamenali nárůst poptávky po prohlídkách, které končí bez zájmu o koupi. Lidé se často ani netají tím, že si to jen 'šli omrknout'. Místo víkendového brunchu si dají prohlídku bytu za 20 milionů,“ říká jeden z pražských makléřů.

Co za tím je? Nejde jen o nemovitosti, ale o pocity

Psychologové mluví o „realitním eskapismu“. V době, kdy si mnozí lidé vlastní bydlení nemohou dovolit, hledají způsoby, jak si ho alespoň na chvíli představit. Chodit na prohlídky je levnější než dovolená v Itálii, a přitom dokáže přinést podobný únik.

Stejně jako si přidáváme designový gauč do košíku na e-shopu, i když na něj nemáme, tak se chodíme „koukat“ na byty, které si nekoupíme. Někdo se chce jen pokochat výhledem, jiný touží zjistit, jak žije „ta druhá“ společenská třída.

zdroj: Pexels

Kdo z toho profituje – a komu to leze krkem?

Makléři a majitelé nemovitostí samozřejmě nejsou z turistů nadšení. Každá zbytečná prohlídka je stojí čas a peníze. Ale zároveň neexistuje žádný nástroj, jak tento „realitní trolling“ zastavit.

A co se týče samotného trhu? Vytváří se falešná poptávka, která může udržovat ceny vysoko. Skuteční zájemci pak čelí tvrdší konkurenci, i když jde jen o zdání.

Je to špatně, nebo lidské?

Možná obojí. Bytová turistika je fenomén doby, kdy vlastní bydlení přestává být samozřejmostí a stává se spíš luxusem. Lidé si tedy dopřávají alespoň iluzi. A i když to možná není úplně fér vůči realitkám, něco to vypovídá o společnosti – o našich snech, frustracích i o tom, jak se snažíme přežít dobu, kdy se naděje často balí do krabic s nápisem „Nedostupné“.

A tak se z realitního trhu stává místo, kde se snění potkává s tvrdou realitou. Ne každý, kdo zvoní u dveří krásného bytu, si ho chce koupit. Ale i kdyby neodešel s klíčky, odchází aspoň s pocitem, že na chvíli nahlédl do jiného světa.

zdroj: Pexels