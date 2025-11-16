Přitvrzuje! Vilma Cibulková chce podávat žalobu na blízkou přítelkyni: "Opravdu mě moc poškodila"
16. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Zdravotní indispozice ji připravila o místo v seriálu, víc ji ale naštvala kolegyně.
Situace kolem slavné herečky se ne a ne uklidnit. Všechno přitom začalo už koncem října, kdy se Vilma Cibulková zhroutila. A kolaps byl tak zlý, že kamarádi a rodina raději volali záchranku a rovnou i policii.
„Vilma předtím volala na všechny strany. Byla zmatená, vystrašená a úplně mimo,“ tvrdil tehdy zdroj, který se nepřál být jmenován. Zdravotníci ji pak ošetřili na místě a převezli do nemocnice.
Vzdor spekulacím za krizi údajně nemohl alkohol, ale borelióza.
„Dobírám ještě antibiotika, opravdu jsem měla boreliózu a nebylo mi psychicky dobře, ale pracuju,“ ozvala se před týdnem poté, co na chvíli kompletně zmizela, neodpovídala na zprávy a nebrala telefony.
Chtít se v klidu dát do kupy, je samozřejmě zcela pochopitelná věc. Daleko větší problém je, že kvůli zdravotní indispozici herečka přišla i o práci: V seriálu Polabí ji nahradila jmenovkyně Klára Cibulková.
„Mě to mrzí, ale musela jsem se dát do pořádku. Kláře to moc přeju, je šikovná,“ komentovala to Vilma pro Blesk.
Daleko víc jí ale leží v žaludku chování někdejší rosničky Míchaely Dolinové, která zřejmě bez domluvy ruší už dřív nasmlouvané projekty. Největší kámen úrazu představují podle všeho zejména reprízy představení Růžová svatba ve Strašnickém divadle, kde měly hrát obě společně.
„To mě Míša chce zničit? Co mám dělat? Já normálně žiju a pracuju, byla jsem v týdnu na třech zájezdech s jinými agenturami,“ postěžovala si nedávno Vilma.
A zdá se, že věc nenechá jen tak, protože se po chvíli opět ozvala Blesku s ještě ostřejším prohlášením: „Já mám teď starosti s tou Míšou. Opravdu mě moc poškodila. A tohle je na žalobu!“
Zda nakonec opravdu nějaká žaloba padne, teprve uvidíme. Sama Dolinová se k situaci vyjadřovat nechce, prý to za ní udělá divadlo oficiální cestou.