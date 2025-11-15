Zelenskyj po korupčním skandálu oznámil změny v energetickém sektoru Ukrajiny
15. 11. 2025 – 17:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil rozsáhlé personální změny v energetických podnicích Ukrajiny. Sektor se potýká s korupčním skandálem, v jehož důsledku odstoupili dva ministři.
Protikorupční úřad NABU tento týden uvedl, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren.
Do týdne mají být podle Zelenského vytvořeny podmínky pro zformování nové dozorčí rady Enerhoatomu a zcela obměněno má být i samotné vedení společnosti. Personální změny se budou týkat také vedení státní vodohospodářské společnosti Ukrhidroenerho, provozovatele ukrajinské plynovodní soustavy a státního energetického podniku Naftohaz.
"Současně s úplnou kontrolou finančních operací musí začít obnova vedení těchto společností," napsal Zelenskyj na Telegramu po schůzce s premiérkou Julijí Svyrydenkovou.
V souvislosti s korupčním skandálem, který média označují za největší od začátku rozsáhlé ruské invaze, již rezignovali ministr spravedlnosti Herman Haluščenko a šéfka resortu energetiky Svitlana Hrynčuková. Dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého Zelenského spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.
Agentura DPA označila dnešní rozhodnutí o reorganizaci energetického sektoru za Zelenského "útěk vpřed". Pro prezidenta je nyní podle DPA klíčové distancovat se od osob ve svém okolí, které se zapletly do skandálu, a současně neohrozit další zahraniční pomoc pro Ukrajinu.