Připomene vám tlakoměr, že je čas na měření tlaku? Chytré hodinky ano, a umí ho i změřit

Pravidelnost je základ úspěchu, ale kdo by měl hlídat čas měření krevního tlaku? Klasický tlakoměr to za vás neudělá, ale chytré hodinky Huawei Watch D vám ho nejen připomenou, ale díky speciálnímu řemínku rovnou i naměří. Hodnoty se uloží do aplikace Zdraví a vy tak máte po ruce tlakoměr i přehled výsledků, za který vás lékař určitě pochválí.

Přesnost na prvním místě Huawei Watch D disponují snímačem s vysokým rozlišením, který přesně zaznamenává změny krevního tlaku. Výsledky jsou spolehlivé a srovnatelné s jinými tradičními metodami, přičemž odchylka měření je pouze ±3 mmHg. Huawei Watch D umožňují nastavit si přizpůsobený plán monitoringu, na základě kterého, budou hodinky odesílat připomínky na měření krevního tlaku v naplánovaných časech, například ráno a večer, abyste měli vždy podrobný přehled o svém zdraví. Správné držení těla je základ! Tady je několik tipů, které majitelům hodinek Huawei Watch D usnadní měření krevního tlaku v pohodlí domova. Posaďte se a uvolněte – pro zajištění maximální přesnosti se doporučuje před začátkem měření zůstat v klidu alespoň pár minut. Pamatujte, že klíčem k získání přesných výsledků je správné držení těla před i během měření. Postup při měření tlaku chytrými hodinkami Huawei Watch D: Zaujměte polohu pro měření – sedněte si na židli a opřete záda o opěradlo tak, aby byla vaše chodidla položená na podlaze. Spusťte měření výběrem funkce Měření krevního tlaku na Huawei Watch D nebo v aplikaci Huawei Health (Zdraví). Držte zápěstí s hodinkami na úrovni srdce. Nezapomeňte zachovat přirozený postoj – ruka s hodinkami musí být podepřená v lokti. Udržujte správné držení těla až do konce měření. Výsledky měření krevního tlaku si můžete prohlédnout v aplikaci Huawei Health (Zdraví). zdroj: Huawei Jak interpretovat výsledky měření tlaku? Výsledky správně vykonaného měření krevního tlaku se zobrazí na barevné škále. Zelená znamená velmi dobré výsledky – váš kardiovaskulární systém je ve skvělé kondici. Oranžová barva signalizuje potenciální riziko – doporučuje se navštívit lékaře pro celkové vyšetření a ujištění se, že je vše v pořádku. Jakmile se na vašich hodinkách zobrazí červená barva, není s vaším tělem vše v pořádku – doporučujeme navštívit lékaře. zdroj: Huawei Nejčastější chyby a omyly Pokud máte pocit, že naměřené výsledky krevního tlaku nejsou správné, zkontrolujte držení těla a měření zopakujte. Nezapomeňte v průběhu měření zůstat v klidu, nemluvit, podepřít si ruku v lokti, nepřekřižovat nohy a především, sedět a držet v klidu ruku na úrovni srdce. Není nutné zápěstí tisknout k hrudníku.

