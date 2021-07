Přídavky na děti se zvýší, dostane je víc rodin. Vzroste i daňové zvýhodnění

Přídavky na děti se zvýší zhruba o čtvrtinu a rozšíří se okruh rodin, které na ně mají nárok. Rozhodla o tom dnes Sněmovna.

Poslanecká sněmovna schválila hlasy 177 ze 178 přítomných poslanců novelu o sociální podpoře s technickými úpravami horní komory. Předloha také zvýší sazby přídavků pro pracující rodiny a daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Nyní ji dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Přídavky vzrostou podle vládního návrhu o 26 procent. Nárok budou mít rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo dosavadního 2,7násobku, a to podle ministryně práce sociálních věci Jany Maláčové zpětně od července.

Navýšení dávek pro víc dětí by mělo ročně stát zhruba 5,5 miliardy korun. Nyní je pobírá asi desetina dětí, nově by to měla být pětina. Přídavek by tak mělo mít kolem 490 000 chlapců a dívek, dosud je jich asi 240 000.

Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Dávka pro studenty od 15 do 26 let činí 700 korun za měsíc. Podle novely se bude nově vyplácet podle věku dítěte 630 korun, 770 korun a 880 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Novela sumu zvyšuje podle dříve schváleného návrhu SPD na 500 korun. Výdělek ze studentské praxe či brigády se nebude započítávat do posuzovaného příjmu a rodina kvůli tomu o přídavky na děti nepřijde.

Daňové zvýhodnění na druhé a další děti vzroste asi o 15 procent, jak to při prvním sněmovním schvalování prosadila KDU-ČSL. Senát částky mírně upravil tak, aby byly dělitelné 12, tedy počtem měsíců v roce. U druhého dítěte bude činit daňová sleva 22 320 korun ročně místo nynějších 19 404 korun. U dalších dětí vzroste z 24 204 korun na 27 840 korun za rok. Daňová sleva by měla státní rozpočet vyjít zhruba na 2,5 až 2,7 miliardy korun.

Při narození dalšího dítěte se bude podle novely rodičům jednorázově doplácet nevyčerpaná rodičovská na staršího potomka, jak dříve prosadil poslanec Aleš Juchelka. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle dřívějších informací nevyplatilo loni kvůli předčasnému ukončení čerpání rodičovského příspěvku zhruba 11 900 rodinám celkem asi 950 milionů korun.

Předloha počítá také s tím, že dávky bude vyřizovat úřad práce v místě skutečného bydliště, ne podle trvalého bydliště.

Debatu ve Sněmovně vyvolalo zejména vystoupení Pirátky Olgy Richterové, která obsáhle přibližovala svůj pohled na rodinnou politiku. Předsedající Vojtěch Filip následně varoval, že bude odebírat slovo, pokud se projevy nebudou týkat rozdílů mezi sněmovní a senátní verzí. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík protestoval slovy, že předsedající by měl být neutrální a že není správné měnit zavedené zvyklosti.