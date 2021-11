Přibylo přes 10 tisíc nakažených. Školy čeká testování, v nemocnicích bude pomáhat armáda

Ve čtvrtek přibylo v Česku potřetí v týdnu přes 10 000 nových případů nemoci covid-19. Laboratoře jich potvrdily 10 395, což je zhruba o 2000 více než před týdnem.

Údaje dnes ČTK poskytl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. V porovnání s úterým a středou byl ale čtvrteční nárůst počtu nakažených koronavirem zhruba o 4000, respektive 3000 nižší. Hospitalizováno s covidem je podle dat na webu ministerstva 3557 lidí, zhruba stejně jako v předchozích dnech. Proti minulému čtvrtku jich je ale o devět stovek více.

Počet zemřelých s covidem od začátku epidemie se zvýšil na 31 355, ve čtvrtek podle dosavadních dat přibylo 28 nakažených. To je tento týden zatím nejméně, při pozdějších aktualizacích se ale údaj většinou mění. Nejvíce zemřelých v týdnu evidují statistiky zatím za středu, a to 65.

Na 100 000 obyvatel ČR připadá za posledních sedm dní 614 nakažených. Takzvané incidenční číslo se tak proti předchozímu dni zvýšilo o 18. Nejhorší epidemická situace je dál na Moravě a ve Slezsku. Naopak relativně nejlépe je na tom severozápad Čech.

Kvůli horšící se epidemické situaci vláda ANO a ČSSD v demisi od rána projednává návrhy zpřísňujících opatření. Uvažuje se o tom, že by na kulturní a sportovní akce nebo do restaurací mohli jen lidé, kteří jsou proti koronaviru očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Už by nestačilo předložit negativní výsledek testu. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával jen přesnější PCR test. Návrhy chce kabinet dnes projednat také s experty pětikoalice, která sestavuje příští kabinet. Konečné rozhodnutí má padnout v úterý.

Testování ve školách a pomoc armády

V Česku se 22. a 29. listopadu uskuteční plošné testování žáků základních a středních škol antigenními testy. Schválila to dnes vláda, oznámil ministr školství Robert Plaga na twiterru. Testy do škol rozvezou během příštího týdne hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv. Podle Plagy by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a zajištění prezenční výuky.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková v minulých dnech přitom uvedly, že ve školách nechtějí pokračovat s plošným testováním, protože je neefektivní. Místo toho by se podle nich měli testovat žáci se symptomy či v ohniscích nákazy, a to metodou PCR. Plaga ale pak v dopise ministru zdravotnictví poukázal na to, že hygienici nestíhají trasovat a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech. Ta jsou v současné době někde přetížená a lidé na volný termín testu čekají i několik dní. Vyzval proto ministerstvo zdravotnictví, aby objasnilo, jak chce testování žáků nastavit.

„Schváleno. 22. a 29. listopadu proběhne v celé ČR testování žáků základních a středních škol Ag testy. Ty budou ze skladů SSHR do škol distribuovány prostřednictvím HZS v průběhu příštího týdne,“ uvedl dnes ráno Plaga na twitteru. Ve skladech státních rezerv zbývají pro školy asi dva miliony antigenních testů. V základních a středních školách je kolem 1,4 milionu žáků, část z nich už je naočkovaná, takže by se nemuseli testovat.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce dva termíny plošného testování samy šíření nákazy nezamezí. Děti si totiž virus přinášejí i z prostředí mimo školu, kde se protiepidemická opatření tolik nedodržují, řekl ve čtvrtek Zajíc ČTK. Screeningové testování podle něj ale může ukázat stav, který nyní ve školách je. Epidemická situace v nich se podle něj výrazně zhoršuje.

Od pondělí budou také pomáhat v nemocnicích kvůli epidemii covidu-19 čtyři desítky vojáků, uvedla dnes na twitteru armáda. První žádosti o pomoc obdrželi vojáci prostřednictvím Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) z Moravy. Armáda se podílí na chodu takzvané Chytré karantény a trasování, další úkoly letos vojáci dostali při očkování proti covidu-19. Ministerstvo obrany v červenci v souvislosti se schvalováním odměn uvedlo, že se zvládáním koronavirové epidemie pomáhalo při nouzovém stavu 11 853 vojáků z povolání.

„Od pondělí začínají čtyři desítky vojáků pomáhat v nemocnicích. První žádosti o pomoc jsme obdrželi cestou Ústředního krizového štábu od zdravotnických zařízení z Moravy,“ uvedla na twitteru armáda.