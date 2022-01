Přibylo nejvíce nakažených za téměř dva týdny. Všichni dospělí mohou na třetí dávku vakcíny

Epidemie koronaviru v Česku zesílila. V pondělí přibylo 9333 potvrzených případů nákazy, nejvíce od úterý 21. prosince.

Proti předchozímu pondělí je to nárůst o zhruba 2500 případů. Mírně přibylo hospitalizovaných. V nemocnicích jich je 2811, z toho 535 v těžkém stavu. Na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 358 nakažených, takzvané incidenční číslo se tak zvýšilo o 23. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Epidemie v Česku téměř celý prosinec zpomalovala. Výjimkou byl až pátek 31. prosince, kdy v mezitýdenním srovnání přibylo o téměř 3000 nakažených více. Poslední den roku je ale pracovní den, zatímco o týden dříve Češi slavili Vánoce. Srovnání je tím zkreslené, protože ve volné dny se testuje méně. Pondělní nárůst je tak po více než měsíci první při srovnání dvou pracovních dnů. Laboratoře provedly více než 100 000 testů, před týdnem jich bylo zhruba 79 000.

Odborníci předpokládali, že v novém roce bude nakažených přibývat. Důvodem je zejména nakažlivější varianta koronaviru omikron. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) bude v Česku dominovat zřejmě už za deset až 14 dní. Za poslední týden výsledky více než 18 000 testů ze 74 laboratoří ukázaly podezření na tuto variantu u 15 procent případů, delta a její subvarianty tvoří 85 procent.

Podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) může vlna omikronu přinést až 50 000 nových případů denně a kolem 7000 nakažených v nemocnicích.

Z revidovaných údajů vyplývá, že v sobotu bylo v nemocnicích s covidem 2726 pacientů, nejméně od začátku listopadu. V neděli a v pondělí jejich počet mírně vzrostl. Před Vánocemi ale bylo více než 5000 hospitalizovaných, z toho téměř 900 v těžkém stavu.

U dvou ze tří typů testů se v pondělí snížily podíly pozitivních. Nárůst byl u nejčastějších preventivních testů. Pozitivních bylo v jejich případě 5,46 procenta vzorků, před týdnem to bylo 4,15 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, klesla pozitivita mírně z 10,95 na 10,79 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se snížil z 20,71 na 19,87 procenta.

Incidenční číslo se zvýšilo ve většině krajů Česka, výjimkou jsou kraje Olomoucký, Moravskoslezský a Královéhradecký. Nejvyšší incidence je momentálně v Praze, kde na 100 000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 475 nakažených. Proti pondělí tam tak incidenční číslo vzrostlo o 71. Relativně nejlepší situace zůstává stále v Karlovarském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 202 případů nákazy.

Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v zemi celkem 2 493 145 potvrzených případů koronaviru. Většina lidí se již z nákazy vyléčila. Naopak dosud s covidem zemřelo 36 326 lidí. V první polovině prosince bylo denně více než 100 obětí, v poslední době jejich počty klesly. Za první tři dny roku zemřelo s koronavirem dohromady 107 lidí. Při dalších aktualizacích se ale pravděpodobně tento počet zvýší.

Očkování pro všechny dospělé

Riziko těžkého průběhu covidu by mělo výrazně snížit očkování. Zdravotníci v Česku za zhruba rok aplikovali více než 15,5 milionu dávek vakcínu, ukončení očkování má 6,7 milionu lidí. V pondělí vakcinaci podstoupilo 69 000 zájemců, více než 57 000 z nich si přišlo pro třetí posilující dávku.

Všichni dospělí mají od dnešního dne nárok na třetí dávku očkování proti covidu-19 po pěti měsících. Dosud si lidé mladší 30 let museli počkat o měsíc déle. Urychlení se dotkne více než 251 000 lidí. Celkově byla posilující dávkou očkována zhruba pětina české populace a třetina těch, kteří očkování dosud absolvovali.

Ve věkové skupině 18 až 30 let bylo dosud očkováno téměř 723 000 lidí, z nich 47 500 do neděle 2. ledna posilující očkování absolvovalo. Jsou to lidé, kteří dostali druhou dávku vakcíny alespoň před půl rokem, tedy nejpozději do 4. července. Ode dneška se mohou registrovat k očkování nebo si pro vakcínu přijít na očkovací místa, kde registraci nevyžadují, už pět měsíců po druhé dávce.

Přeočkování tak je po pěti měsících dostupné pro všechny dospělé. Poslední věková skupina dosud přibyla 27. prosince, kdy se zrychlení dotklo asi 155 000 lidí ve věku 35 až 44 let. Za první den si nechalo vakcínu aplikovat asi 9300 z nich a kolem 90 000 se k posilujícímu očkování registrovalo.