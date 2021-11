Přibylo 9460 nakažených. Na akcích nad tisíc lidí už nebude stačit antigenní test

Česko podruhé za sebou zaznamenalo nárůst nových případů o víc než 9 tisíc. Ministerstvo navrhuje, aby na hromadných akcích nad tisíc osob byly uznávané jen testy PCR.

Za středu v Česku přibylo 9460 nově prokázaných případů onemocnění covid-19. Bylo to o 450 méně než v úterý, ale o 3600 případů více než před týdnem. Hospitalizovaných je 2300 lidí infikovaných novým typem koronaviru, nejvíc za poslední půlrok. Přibývá také úmrtí. V úterý zemřelo poprvé od půlky května více než 30 lidí s covidem za jediný den. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní nárůst nakažených o více než 9000 zaznamenalo Česko ve středu podruhé za sebou. V úterý do statistik přibylo 9913 případů. V pondělí testy odhalily téměř 7600 pozitivních vzorků. Celkem tak za tři listopadové dny stoupl počet případů o skoro 27 000, což je dvakrát víc než za celé září.

Na 100 000 obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 419 nakažených. Takzvané incidenční číslo se tak oproti středě zvýšilo o 33.

Nejhorší epidemická situace je i nadále na severu Moravy a ve Slezsku. V Olomouckém kraji připadá na 100 000 obyvatel 633 nových případů za posledních sedm dní a v Moravskoslezském kraji 591. Naopak nejnižší incidenční číslo vykazuje Karlovarský kraj. Za poslední týden tam testy odhalily 141 případů v přepočtu na 100 000 lidí.

Vysoké denní přírůstky nakažených se projevují také v obsazenosti nemocnic. Už v pondělí počet hospitalizovaných s covidem poprvé od 7. května přesáhl 2000. Ve středu bylo v nemocnicích 2300 lidí s koronavirovou nákazou, z toho 304 v těžkém stavu.

Podíl pozitivních testů se ve středu ve všech třech sledovaných kategoriích v mezitýdenním srovnání významně zvýšil. U preventivních testů bylo pozitivních 4,6 procenta vzorků, zatímco o týden dřív 1,9 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních za týden ze 6,3 na 14,9 procenta, což je nejvíc od 27. března. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl pozitivních zvýšil z 18,5 procenta na více než 30,7 procenta. To je nejhorší výsledek od 18. března.

Zdravotníci ve středu aplikovali 45 330 dávek vakcíny proti novému koronaviru, nejvíc za skoro dva a půl měsíce. Celkem bylo od začátku vakcinace lidem podáno 12,3 milionu dávek. Více než 6,1 milionu Čechů má očkování ukončené.

Upravená pravidla a zapojení armády

Ministerstvo zdravotnictví na pátečním jednání vlády navrhne, aby od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob nebyly uznávány antigenní testy na covid-19, jen testy PCR. Na menších budou i nadále možné. Na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Upravená budou od 1. prosince také pravidla pro lyžařská střediska. Při nákupu jízdenek budou podle Svrčinové pokladní mít povinnost zkontrolovat negativní test, očkování nebo prodělanou nákazu. Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Zástupci ministerstva a AntiCovid týmu koalice Spolu se budou scházet pravidelně, zřejmě každý čtvrtek. Po dnešním společném jednání to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Obě strany se podle něj dnes shodly na tom, že jediným řešením současné situace je očkování. Shoda podle Vojtěcha byla i na dalším zapojení armády do Chytré karantény. Nynější dohoda s armádou platí do konce listopadu, podle ministra bude pravděpodobně prodloužena do konce ledna.

Vojtěch řekl, že po jednání centrálního řídícího týmu se online připojili zástupci odborného týmu AntiCovid týmu koalice Spolu včetně Vlastimila Válka, který je kandidátem na ministra zdravotnictví za TOP 09. Jednání bylo podle Vojtěcha velmi korektní. Současné vedení ministerstva zdravotnictví i budoucí se podle Vojtěcha shodují na tom, že jediným řešením epidemie covidu-19 je očkování. Nezaznělo nic, co by to zpochybňovalo, poznamenal. „Věřím, že budoucí vláda bude mít očkování jako jednu ze zásadních priorit,“ uvedl.

Obě strany jsou podle Vojtěcha ve shodě také ve věci zapojení armády do systému Chytré karantény. Nynější dohoda, která má končit na konci listopadu, bude podle Vojtěcha prodloužena do konce ledna. Ministr předpokládá, že v té době už bude fungovat nová vláda, která si pak rozhodne, jak bude postupovat dál.