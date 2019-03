Při srážce vlaků v Brně bylo zraněno 23 lidí, Ťok chce zpřísnit dohled nad strojvedoucími

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Na hlavním nádraží v Brně se dnes ráno srazily dva osobní vlaky. Záchranáři v souvislosti s nehodou ošetřili 23 lidí. Škoda dosáhla téměř půl milionu korun. Počet mimořádných událostí na železnici letos strmě roste. České dráhy proto na středu svolaly mimořádné jednání. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) by chtěl pro strojvedoucí zavést bodový systém podobně jako pro řidiče.

Vlaky se na brněnském hlavním nádraží srazily po 8:00. Osobní vlak z Brna do Březové nad Svitavou projel návěst zakazující jízdu a srazil se s přijíždějícím osobním vlakem z Letovic, popsal nehodu mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Doplnil, že pravděpodobnou příčinou byla lidská chyba.

Ze sražených souprav muselo být evakuováno kolem 250 lidí. Záchranáři v souvislosti s nehodou ošetřili 23 lidí. Šlo především o odřeniny, zhmožděniny, vykloubení i podezření na zlomeniny. Do nemocnice bylo převezeno 15 zraněných.

Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení, alkohol byl u strojvůdců vyloučen. Škoda dosáhla téměř půl milionu korun.

Počet mimořádných událostí na železnici letos strmě roste. Inspektoři za první dva měsíce roku řešili přes 220 incidentů, meziročně zhruba o 26 procent víc. Mírně naopak klesl počet usmrcených a zraněných.

O haváriích na železnici bude ve středu mimořádně jednat vedení Českých drah. Podnik chce analyzovat kontroly strojvedoucích a zváží nová bezpečnostní opatření. Dráhy také chtějí prosadit kontroly, zda strojvůdci ve volném čase místo odpočinku nejezdí u konkurence, což vede k jejich přetěžování.

Zejména menší dopravci zaměstnávají například jako brigádníky strojvůdce, kteří současně jezdí u jiné železniční společnosti. Dodržování stanovených limitů jízdy strojvůdců i jejich odpočinku by mohl ověřovat nový kontrolní systém, zavést by jej měla novela zákona o drahách.

Ministr Ťok dnes oznámil, že by chtěl pro strojvedoucí zavést bodový systém podobně jako pro řidiče. Dodal, že je potřeba evidovat kartu strojvedoucího, jež by byla k dispozici elektronicky a vedl by ji Drážní úřad. "Není to otázka, že bychom chtěli nějakým způsobem trestat. Je to spíš motivační záležitost," uvedl ministr.

O situaci na železnici dnes s Ťokem mluvil premiér Andrej Babiš. Podle premiéra je nejprve nutné příčiny nehod vyšetřit. "České dráhy určitě vyvodí nějaké opatření, aby se to neopakovalo," řekl Babiš.

Podle poslance Pirátů Ondřeje Polanského je hlavní příčinou mimořádných událostí na železnici především zpoždění při při zavádění moderního zabezpečovacího zařízení. Systém ETCS, který umožňuje převzít kontrolu nad řízením vlaku například výpravčím, zatím v Česku nefunguje. Připraven je zatím pouze na koridoru mezi Kolínem a Břeclaví, spuštěn ovšem bude až po dokončení testů dopravci. Další úseky se připravují, uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.