Prezident postrádá ve sněmovně toleranci a ochotu si navzájem naslouchat

Prezidenta Petra Pavla občas překvapuje urputnost politických bojů v Poslanecké sněmovně, které někdy vedou k její paralýze. Chybí mu větší tolerance a naslouchání mezi koalicí a opozicí. Pavel to řekl v dnešním vystoupení před poslanci, které trvalo zhruba sedm minut. Hlava státu navštívila sněmovnu krátce před uplynutím prvních 100 dnů ve funkci.

Poslaneckou sněmovnu pokládá Pavel za hlavní politické kolbiště. „Jakkoli tyto boje chápu, občas mě, podobně jako řadu vnímavých voličů, překvapuje jejich urputnost a někdy bohužel i paralýza celé sněmovny, ke které vedou. Chybí mi větší vzájemné naslouchání a tolerance mezi vládní většinou a opozicí,“ uvedl prezident.

Upozornil také na to, že mnoho voličů své reprezentanty v dolní komoře nemá, byť volili. „Vnímám jejich frustraci, protože jejich hlasy propadly, a zároveň dnes mají pocit, že je zde ve sněmovně nikdo nezastupuje. Myslete proto, prosím, ve své práci i na ně,“ vyzval poslance Pavel. Zmínil ale také obyvatele, kteří se voleb neúčastnili. I těmto občanům mohou dát poslanci podle hlavy státu pocit, že zastoupení mají, pokud se budou zajímat o jejich problémy.

„Na způsobu vaší práce v celé její šíři podstatnou měrou záleží, jak budou lidé vnímat samotnou demokracii, jak budou důvěřovat našim demokratickým institucím a jak pevný bude demokratický systém, ve kterém žijeme,“ míní Pavel, jenž, jak uvedl, chce být nestranickým prezidentem všech občanů.

„Roli opozice chápu tak, že by měla vždy nabízet věrohodnou alternativu vůči vládě a představovat občanům svá reálná řešení politických problémů, kterým čelíme,“ řekl prezident. Pokládá však za důležité, aby mezi vládou a opozicí existovala snaha nalézat některé dlouhodobé společné priority a styčné body, na kterých je možné a často nutné se shodnout. Dobrá řešení mohou přicházet jak ze strany vlády, tak ze strany opozice, podotkl.

„Nepovažuji za dobré, aby se klíčové a dlouhodobé politiky typu zahraničněpolitické orientace, pravidel zodpovědného hospodaření, energetické koncepce, udržitelného životního prostředí nebo důchodového zabezpečení dnešních i budoucích seniorů stávaly předmětem změn při každém střídání vlády,“ řekl Pavel. Z pozice prezidenta by chtěl přispět k hledání základní shody. Na klíčových prioritách nebude možná, pokud v těchto otázkách bude společnost silně rozdělená a pokud někteří politici nebo aspiranti na vstup do politiky budou společnost dále záměrně rozdělovat, uvedl.

Vítejte v Poslanecké sněmovně, pane prezidente. pic.twitter.com/61Z6kjfAhC — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) June 13, 2023

Pavel po projevu řekl novinářům, že o tématech, která by mohla být předmětem obecné shody mezi opozicí a vládou, se politici bavili na jeho dnešním jednání s grémiem sněmovny. Prezident si myslí, že by mezi ně mohly patřit strategické priority typu vzdělávání, bezpečnosti nebo na vědě, výzkumu a inovacích založená ekonomika s vyšší přidanou hodnotou. Podle Pavla by se měly nastavit alespoň základní směry, které se nebudou měnit s každou vládou, kabinety by pak měnily pouze jejich jednotlivé detaily.

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvítala, že v projevu Pavla zazněl apel na hledání věcí, které jsou v zájmu země.

Obstrukce prezident označil za legitimní nástroj parlamentní demokracie. Je podle něj ale důležité, aby sněmovna nebyla paralyzována a mohla přijímat rozhodnutí. Varoval, že když se obstrukce stanou zdrojem posměšků, znamená to velkou ztrátu důvěry. Zda má dojít ke změně jednacího řádu sněmovny, nechtěl komentovat.

Pavel je připraven chodit i na další jednání dolní komory. Účastnit se chce jednání o důležitých zákonech, ke kterým bude mít co říct. Ke konsolidačnímu balíčku nebo změnám penzí se přijde vyjádřit, pokud by jeho hlas měl být „jazýčkem na vahách“.